Καλλιθέα: Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στην ΜΕΘ το κοριτσάκι που ανασύρθηκε από σιντριβάνι - Real.gr

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε κοριτσάκι 2 ετών από σιντριβάνι στην Καλλιθέα το βράδυ της Κυριακής (8/2).

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, περίπου στις 20:30 στην πλατεία Δαβάκη περίοικοι ειδοποίησαν διερχόμενους αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. για το συμβάν.

Οι αστυνομικοί έβγαλαν το παιδί από το σιντριβάνι και του έδωσαν τις πρώτες βοήθειες. Παράλληλα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, όμως μέχρι να φτάσει ασθενοφόρο, έφτασε περιπολικό της αστυνομίας που μετέφερε το παιδί στο νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού».

Σύμφωνα με πληροφορίες οι γιατροί, αφού έγινε ανάνηψη επί 40 λεπτά, κατάφεραν να επαναφέρουν το παιδί ωστόσο νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στην μονάδα εντατικής θεραπείας.

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, προσήχθη στο τοπικό Αστυνομικό Τμήμα ο πατέρας του παιδιού, ένας 26χρονος από την Αλβανία, και εξετάζεται για το περιστατικό.