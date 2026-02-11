Καλλιθέα: Οι στιγμές πανικού τη στιγμή που έπεσε στο σιντριβάνι το κοριτσάκι – Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση - Real.gr

Διασωληνωμένο σε κρίσιμη κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται το 2,5 ετών κοριτσάκι στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Αγλαΐα Κυριακού.

Οι γιατροί προχώρησαν σε νέο κύκλο εξετάσεων προκειμένου να διαπιστώσουν τυχόν βλάβες από το γεγονός πως έμεινε πολλή ώρα χωρίς οξυγόνο. Παράλληλα βίντεο που εξασφάλισε το Star καταγράφει δραματικές σκηνές από τη στιγμή που το παιδί εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο σιντριβάνι.

Ήταν η στιγμή που βρέθηκε το κοριτσάκι να επιπλέει μέσα στο σιντριβάνι. Οι πελάτες καφετέριας – όπως φαίνεται στα πλάνα – ενώ παρακολουθούσαν ποδόσφαιρο και έπιναν καφέ, μόλις κατάλαβαν πως κάτι κακό είχε συμβεί πετάχτηκαν από τα τραπέζια. Ένας – ένας έτρεξαν προς το κέντρο της πλατείας που βρίσκεται το σιντριβάνι.

Η μικρούλα εξακολουθεί να νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας στο Αγλαΐα Κυριακού. Η κατάστασή της υγείας της παραμένει κρίσιμη. Οι γιατροί δεν την αφήνουν λεπτό από τα μάτια τους και την υποβάλλουν σε συνεχείς εξετάσεις.

«Δε θέλουμε να δείξουν ότι υπάρχει εκτεταμένη ισχαιμία στον εγκέφαλο, νέκρωση του εγκεφάλου δηλαδή δε θέλουμε να δείξουν τέτοιο πράγμα οι απεικονιστικές εξετάσεις σε αυτές τις περιπτώσεις», λέει ο Πάνος Παπανικολάου, νευροχειρουργός και διδάκτορας της Ιατρικής σχολής του ΕΚΠΑ.

H έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται. Προσπαθούν να συλλέξουν υλικό από τις κάμερες ασφαλείας των καταστημάτων που βρίσκονται της πλατείας που είναι το σιντριβάνι.

Ο πατέρας της μικρούλας, όταν κατάλαβε ότι λείπει το παιδί, άρχισε να την ψάχνει, μέχρι που την βρήκε μέσα στο σιντριβάνι. Ο πρώτος άνθρωπος που τηλεφώνησε σε κατάσταση σοκ ήταν ένας ξάδελφός του, στον οποίο είπε:

«Για δύο λεπτά χάθηκε από τα μάτια μας το παιδί και μετά βρέθηκε στο σιντριβάνι».