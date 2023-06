Καλοκαιρινή Γιορτή για τα Παιδιά στην Πλατεία Φλέμινγκ Ηλιούπολης από 9/6/23 έως και 11/6/23 από «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» σας προσκαλεί στην Καλοκαιρινή Γιορτή για τα παιδιά στο Πλατεία Φλέμινγκ, από την Παρασκευή 9 Ιουνίου έως και την Κυριακή 11 Ιουνίου και ώρες 18:00 - 22:00 με την υποστήριξη του Δήμου Ηλιούπολης και ελεύθερη είσοδο.

Μια γιορτή χαράς και παιχνιδιού για όλα τα παιδιά. Πολυάριθμες δημιουργικές δραστηριότητες, ταξίδια στο διάστημα, αφήγηση παραμυθιού, ρομποτική, προσκοπικά παιχνίδια, παραδοσιακοί χοροί, καραγκιόζης, booble show, face painting και mindgames, εικαστικά, θεατρικά και μουσικοκινητικά εργαστήρια, καθώς και πολλές εκπλήξεις περιμένουν τους μικρούς, αλλά και μεγάλους φίλους μας.

Όλο το τριήμερο θα διατίθενται δωρεάν στους επισκέπτες, παγωτά και κεράσματα.

Οι εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες πραγματοποιούνται εθελοντικά από επαγγελματίες, που δραστηριοποιούνται στον Δήμο Ηλιούπολης.

Η φετινή Γιορτή στην Ηλιούπολη είναι όμως, πολλά παραπάνω από μια Γιορτή χαράς και παιχνιδιού. Είναι μια μεγάλη Γιορτή Αγάπης, καθώς φέτος όλοι μαζί συγκεντρώνουμε είδη πρώτης ανάγκης. Ενισχύουμε τα Κέντρα Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας που λειτουργούν πανελλαδικά και καλύπτουν τις ανάγκες των παιδιών που φιλοξενούνται στα 11 Σπίτια του Οργανισμού μας αλλά και των χιλιάδων παιδιών και οικογενειών με προβλήματα διαβίωσης που στηρίζει ο Οργανισμός.

Παράλληλα συλλέγουμε είδη πρώτης ανάγκης για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Ηλιούπολης ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.

Άλλη μια σημαντική δράση περιμένει τα παιδιά και τις οικογένειές τους! Κατά τη διάρκεια των τριών ημερών της γιορτής, θα πραγματοποιηθούν δωρεάν προληπτικές οδοντιατρικές εξετάσεις σε παιδιά, στο πλαίσιο της Δράσης Προληπτικής Ιατρικής/Οδοντιατρικής «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ» που υλοποιεί ο Οργανισμός «Το Χαμόγελο του Παιδιού» από το 2002 με τη συμβολή εθελοντών γιατρών και με την αρωγή του ΟΠΑΠ. Κλείστε το ραντεβού σας στο: 2109970009.

Στη Γιορτή θα βρείτε επίσης, bazaar με τα είδη του Οργανισμού και την Κινητή Μονάδα Στήριξης κι Ενημέρωσης για τις υπηρεσίες που υλοποιεί «Το Χαμόγελο του Παιδιού» για κάθε παιδί στην Ελλάδα.

ΕΙΔΗ ΠΡΩΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ( ΚΕΝΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ)

Γάλα εβαπορέ, Λάδι, Ρύζι, Όσπρια, Σάλτσα τομάτας, Ατομικοί χυμοί

Είδη πρωινού (μπισκότα, κρουασάν, δημητριακά, φρυγανιές, μαρμελάδα, μερέντα)

Βρεφικό γάλα No 1 και No 2, Πάνες No 5 και No 6

Απορρυπαντικό πλυντηρίου ρούχων, Είδη οικιακής χρήσης

(λαδόκολλα, αλουμινόχαρτο, διάφανη μεμβράνη, σακούλες απορριμμάτων)

ΕΙΔΗ ΠΡΩΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ( ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ)

Καθαριστικά επιφανειών

Σαμπουάν, Αφρόλουτρα, Οδοντόκρεμες και Οδοντόβουρτσες

Χαρτί υγείας , χαρτοπετσέτες, χαρτομάντηλα, Μωρομάντηλα, Σερβιέτες

Δείτε εδώ όλο το πρόγραμμα δραστηριοτήτων:

Παρασκευή 9 Ιουνίου 2023

18:00-22:00 Παίζουμε προσκοπικά παιχνίδια με το «1ο Σύστημα προσκόπων Ηλιούπολης» www.facebook.com/ilioupoliscouts

18:00-22:00 Απασχολούμαστε δημιουργικά μαζί με το «Εθελοντικό Δημιουργικό Εργαστήρι» www.hamogelo.gr

18:00-20:00 Δημιουργούμε κατασκευές από πηλό με το Πρότυπο Κέντρο «ΠΑΙΧΝΙΔΙΖΕΙΝ» www.paixnidizein.gr

18:00-20:00 Εικαστικό εργαστήρι «Φροντίζω με τέχνη» «ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ» www.childrensartmuseum.gr

18:00-21:00 Γνωριμία με έναν σκύλο έρευνας και διάσωσης

18:30-20:00 Facepainting – «Μουτζουρωνόμαστε» με φωτεινά χρώματα με τις «ΜΟΥΤΖΟΥΡΕΣ» www.facebook.com/moutzoures

18:30-21:30 Μπαλονοκατασκευές & Face painting με την «POLYPARTY» (www polyparty.gr)

19:00-21:00 Διαδραστική παρέμβαση πρόληψης από το τμήμα Πρόληψης του Οργανισμού μας «Το Χαμόγελο του Παιδιού» με θεματολογία: «Μίλα Τώρα! Μικροί και Μεγάλοι ενάντια στη βία!» www.hamogelo.gr

20:00-22:00 Mind games, έξυπνα κόλπα, μαγεία & χιούμορ με τον μάγο-mentalist«SKYMAN» www.skymanmentalist.com

21:00-22:00 παρακολουθούμε τη θεατρική παράσταση σκιών «Ο θρίαμβος του Καραγκιόζη» με τον κο ΑΝΤΩΝΗ ΠΑΝΤΙΩΡΑ, «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΤΑΧΥΔΑΚΤΥΛΟΥΡΓΩΝ» www.facebook.com/somateiomagicians

Σάββατο 10 Ιουνίου 2023

18:00-22:00 Παίζουμε προσκοπικά παιχνίδια με το «1ο Σύστημα προσκόπων Ηλιούπολης» www.facebook.com/ilioupoliscouts

18:00-22:00 Απασχολούμαστε δημιουργικά μαζί με το «Εθελοντικό Δημιουργικό Εργαστήρι» www.hamogelo.gr

18:00-22:00 Ταξιδεύουμε στο διάστημα με το Κινητό Πλανητάριο «mini PLANETARIUM» www.miniplanetarium.edu.gr

18:00-21:00 Ακούμε ένα εκπληκτικό παραμύθι για τη διαχείριση του θυμού. «ΕΥΡΩΠΑΙΔΕΙΑ» www.europaideia.com.gr

18:00-19:00 Ο κόσμος των εικαστικών τεχνών - Εικαστικό εργαστήρι ζωγραφικής «ΑΡΧΗ-ΖΩ» www.arxizo.gr

18:30-21:30 Αποκτούμε δεξιότητες παίζοντας ρομποτική με την «ΙΝΤΕLAB» www.intelab.gr

19:00-20:00 Messy play - Αισθητηριακό παιχνίδι - από 1,5 ετών- «ΑΡΧΗ-ΖΩ» www.arxizo.gr

19:00-20:00 Δύο μισάωρα με διαδραστικη μουσική-μουσικοκινητική έκφραση με το «MUSICTREE» www.musictreegr.business.site

20:00-21:00 Παραδοσιακοί χοροί από τον Λαογραφικό Χορευτικό Όμιλο «ΛΥΡΙΤΕΣ» www.lyrites.gr

21:00-21:30 Ταινία μικρού μήκους για το bullying «Οι σκέψεις της Νεφέλης» www.milatora.gr

Κυριακή 11 Ιουνίου 2023

18:00-22:00 Παίζουμε προσκοπικά παιχνίδια με το «1ο Σύστημα προσκόπων Ηλιούπολης» www.facebook.com/ilioupoliscouts

18:00-22:00 Απασχολούμαστε δημιουργικά μαζί με το «Εθελοντικό Δημιουργικό Εργαστήρι» www.hamogelo.gr

18:00-22:00 Ταξιδεύουμε στο διάστημα με το Κινητό Πλανητάριο «mini PLANETARIUM» www.miniplanetarium.edu.gr

18:00-21:00 Ένα ταξίδι τεχνολογίας με την ομάδα εκπαιδευτικής ρομποτικής «ΕΥΡΩΠΑΙΔΕΙΑ» www.europaideia.com.gr

18:00-19:00 Booble show (θέαμα με σαπουνόφουσκες) «FUNDASTICK» Performing acts www.fundastick.com

18:00-19:00 Messy play - Αισθητηριακό παιχνίδι - από 1,5 ετών- «ΑΡΧΗ-ΖΩ» www.arxizo.gr

18:30-21:30 Αποκτούμε δεξιότητες παίζοντας ρομποτική με την «ΙΝΤΕLAB» www.intelab.gr

19:00-20:00 Ο κόσμος των εικαστικών τεχνών - Εικαστικό εργαστήρι ζωγραφικής «ΑΡΧΗ-ΖΩ» www.arxizo.gr

20:00-22:00 Συμμετέχουμε στο θεατρικό εργαστήρι (ανά 15’) «Ο ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ» www.operipatos.gr

21:00-21:30 Ταινία μικρού μήκους για το bullying «Οι σκέψεις της Νεφέλης» (milatora.gr)