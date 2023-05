Καλοκαιρινή γιορτή για τα παιδιά στο Άλσος Περιστερίου

Μια γιορτή χαράς και παιχνιδιού για όλα τα παιδιά. Πολυάριθμες δημιουργικές δραστηριότητες, ταξίδια στο διάστημα, αφήγηση παραμυθιού, ρομποτική, προσκοπικά παιχνίδια, χορό και μουσική και πολλές εκπλήξεις περιμένουν τους μικρούς, αλλά και μεγάλους φίλους μας.

Οι εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες πραγματοποιούνται εθελοντικά από επαγγελματίες, που δραστηριοποιούνται στον Δήμο Περιστερίου.

Η φετινή Γιορτή στο Περιστέρι είναι όμως, πολλά παραπάνω από μια Γιορτή χαράς και παιχνιδιού. Είναι μια μεγάλη Γιορτή Αγάπης, καθώς φέτος όλοι μαζί συγκεντρώνουμε είδη πρώτης ανάγκης*. Ενισχύουμε τα Κέντρα Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας που λειτουργούν πανελλαδικά και καλύπτουν τις ανάγκες των παιδιών που φιλοξενούνται στα Σπίτια του Οργανισμού μας αλλά και των χιλιάδων παιδιών και οικογενειών με προβλήματα διαβίωσης που στηρίζει ο Οργανισμός.

Στη Γιορτή θα βρείτε επίσης, bazaar με τα είδη του Οργανισμού και την Κινητή Μονάδα Στήριξης κι Ενημέρωσης για τις υπηρεσίες που υλοποιεί «Το Χαμόγελο του Παιδιού» για κάθε παιδί στην Ελλάδα.

* ΕΙΔΗ ΠΡΩΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ

- Γάλα εβαπορέ, Λάδι, Ρύζι, Όσπρια, Σάλτσα τομάτας, Ατομικοί χυμοί

- Είδη πρωινού (μπισκότα, κρουασάν, δημητριακά, φρυγανιές, μαρμελάδα, μερέντα)

- Βρεφικό γάλα No 1 και No 2, Πάνες No 5 και No 6

- Απορρυπαντικό πλυντηρίου ρούχων, Είδη οικιακής χρήσης (λαδόκολλα, αλουμινόχαρτο, διάφανη μεμβράνη, σακούλες απορριμμάτων)

Δείτε εδώ όλο το πρόγραμμα δραστηριοτήτων: Παρασκευή 2 Ιουνίου 2023

- 18:00-22:00 Παίζουμε σκοποβολή με μπαλάκια, παρέα με την «ΒUBBLE BALLS»

- 18:00-22:00 Δημιουργούμε με φαντασία με την «ΚΑΣΤΑΛΙΤΣΑ»

- 18:00-22:00 Απασχολούμαστε δημιουργικά μαζί με το «Εθελοντικό Δημιουργικό Εργαστήρι»

- 18:00-20:00 Χορεύουμε σε τρελούς μουσικούς ρυθμούς με την «PARTYPROJECT»

- 18:00-20:00 Μαθαίνουμε αγγλικά παίζοντας διαδραστικά παιχνίδια με την «SΟ EASY»

- 19:00-22:00 Ταξιδεύουμε στο διάστημα με το Κινητό Πλανητάριο «mini PLANETARIUM»

- 19:00-20:00 Ακούμε παραμύθια με κρουστά όργανα από τον «ΠΑΡΑΜΥΘΟΠΛΑΣΤΗ»

- 19:30-21:30 Διαδραστική παρέμβαση πρόληψης από το τμήμα Πρόληψης του Οργανισμού μας «Το Χαμόγελο του Παιδιού» με θεματολογία: «Μίλα Τώρα! Μικροί και Μεγάλοι ενάντια στη βία!»

Σάββατο 3 Ιουνίου 2023

- 18:00-22:00 Παίζουμε σκοποβολή με μπαλάκια, παρέα με την «ΒUBBLE BALLS»

- 18:00-22:00 Απασχολούμαστε δημιουργικά με το «Εθελοντικό Δημιουργικό Εργαστήρι»

- 18:00-20:00 Μαθαίνουμε αγγλικά παίζοντας διαδραστικά παιχνίδια με την «SΟ EASY»

- 18:00-20:00 Ανακαλύπτουμε τη Ρομποτική με την «GARAGE»

- 19:00-22:00 Ταξιδεύουμε στο διάστημα με το Κινητό Πλανητάριο «mini PLANETARIUM»

- 19:00-20:00 Ακούμε παραμύθια με κρουστά όργανα από τον «ΠΑΡΑΜΥΘΟΠΛΑΣΤΗ»

Κυριακή 4 Ιουνίου 2023

- 18:00-22:00 Παίζουμε σκοποβολή με μπαλάκια, παρέα με την «ΒUBBLE BALLS»

- 18:00-22:00 Δημιουργούμε κόμπους και παίζουμε παιχνίδια με τους Προσκόπους της Περιφερειακής Εφορίας Προσκόπων Δυτικής Αττικής & το 1ο σύστημα Περιστερίου

- 18:00-22:00 Δημιουργούμε με φαντασία με την «ΚΑΣΤΑΛΙΤΣΑ»

- 18:00-22:00 Απασχολούμαστε δημιουργικά με το «Εθελοντικό Δημιουργικό Εργαστήρι»

- 18:00-20:00 Μαθαίνουμε αγγλικά παίζοντας διαδραστικά παιχνίδια με την «SΟ EASY»

- 18:00-20:00 Ανακαλύπτουμε τη Ρομποτική με την «GARAGE»

- 19:00-22:00 Ταξιδεύουμε στο διάστημα με το Κινητό Πλανητάριο «miniPLANETARIUM»

Ευχαριστούμε θερμά όλους τους υποστηρικτές δραστηριοτήτων της δράσης

«Γιορτή για τα παιδιά».