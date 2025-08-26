Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς στην Παιανία - Real.gr

Βελτιωμένη είναι αυτή την ώρα η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης (26/8) σε χαμηλή βλάστηση στην Παιανία Αττικής, κοντά στην Αττική Οδό, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στην Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Η πυρκαγιά είχε ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση επί της οδού Αγίας Μαρίνας στην Κάντζα Αττικής. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 16:00 κοντά σε κατοικημένη περιοχή.

Για το λόγο αυτό είχε σταλεί προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112 προκειμένου όσοι βρίσκονταν στην περιοχή να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Συγκεκριμένα το μήνυμα ανέφερε: «Αγροτοδασική πυρκαγιά στην περιοχή Παλαιοπαναγιά Παιανίας της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν αρχικά 35 πυροσβέστες με 15 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, ενώ στη συνέχεια οι δυνάμεις αυτές ενισχύθηκαν. Συγκεκριμένα επιχείρησαν 167 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 48 οχήματα και εθελοντές , 4 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Ταυτόχρονα συνδρομή υπήρχε από μηχανήματα έργου και υδροφόρες της περιφέρειας Αττικής.