Καλύβια: Συναγερμός για ύποπτο αντικείμενο κάτω από αυτοκίνητο - Real.gr

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Δευτέρας (8/12) στις Αρχές, μετά τον εντοπισμό ύποπτου αντικειμένου κάτω από αυτοκίνητο στα Καλύβια Αττικής.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, οι αστυνομικοί εντόπισαν ύποπτο αντικείμενο, που μοιάζει με εκρηκτικό μηχανισμό, τυλιγμένο μέσα σε σακούλα, η οποία είναι δεμένη με tie wrap κάτω από ένα αυτοκίνητο που φέρεται να ανήκει σε αλλοδαπό.

Στο σημείο έχουν φθάσει ήδη στελέχη του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών.

Οι αστυνομικές δυνάμεις έχουν αποκλείσει το σημείο.