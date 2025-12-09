Καλύβια: Το βαρύ παρελθόν του 37χρονου που συνελήφθη με τα καλάσνικοφ - Το συμβόλαιο θανάτου και η αποθήκη-οπλοστάσιο - Real.gr

Ο 37χρονος Κρητικός που συνελήφθη στα Καλύβια Αττικής από την Αντιμετώπιση Οργανωμένου Εγκλήματος, έχοντας στο πορτ-μπαγκάζ καλάσνικοφ και όπλα με σιγαστήρα, είχε απασχολήσει ξανά την κοινή γνώμη πριν από δύο δεκαετίες για τον βιασμό και τη δολοφονία γυναίκας στο Ηράκλειο.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, «ο 37χρονος φαίνεται ότι είχε αναλάβει τη φύλαξη οπλισμού και οχημάτων για ομάδα ποινικών, που σχεδίαζαν συμβόλαιο θανάτου της Greek Mafia. Είχαν όλα τα υλικά για να εκτελέσουν κάποιον και να πυρπολήσουν το όχημα διαφυγής».

Τα στελέχη της Δίωξης ναρκωτικών είχαν τον 37χρονο ως ύποπτο για διακίνηση ναρκωτικών και γι’ αυτό εισέβαλαν στο σπίτι του στα Καλύβια. Δεν βρήκαν ναρκωτικά, αλλά κλεμμένα οχήματα και όπλα.

Σημειώνεται πως εκτός από τον 37χρονο Κρητικό, αστυνομικοί προχώρησαν και στη σύλληψη μιας 29χρονης, ενώ η δικογραφία που σχηματίστηκε αφορά σε διάφορα αδικήματα, όπως διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών, παραβάσεις του νόμου περί όπλων, πλαστογραφία, ρευματοκλοπή, καθώς και άλλα αδικήματα.

Το βαρύ παρελθόν του 37χρονου

Ο συλληφθείς είχε καταδικαστεί σε 20 χρόνια κάθειρξη για τον βιασμό και τη δολοφονία 75χρονης το 2004. Απέδρασε από τις φυλακές το 2012, ενώ, σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, κατηγορήθηκε για την αρπαγή ανήλικης έναν χρόνο αργότερα, καθώς και για ενδοοικογενειακή βία το 2025.

Με τη σύλληψή του, οι αστυνομικοί έχουν εξιχνιάσει μέχρι τώρα 6 κλοπές αυτοκινήτων. Μέσα από τα κινητά τηλέφωνα και τα δακτυλικά αποτυπώματα στα όπλα και τα οχήματα, προσπαθούν να ταυτοποιήσουν τους συνεργούς του, αλλά και να διαπιστώσουν ποιον είχαν στο στόχαστρό τους.

Ήταν 2004, όταν σε ηλικία μόλις 16 ετών, είχε ταυτοποιηθεί ως ο δράστης του φρικτού εγκλήματος σε βάρος μιας 73χρονης γυναίκας σε χωριό του Ηρακλείου: την είχε στραγγαλίσει και βιάσει, σε μια υπόθεση που συγκλόνισε τότε τη χώρα, σύμφωνα με όσα αναφέρει το cretalive.gr.

Tα αποτελέσματα της εξέτασης DNA που έγιναν στη σορό του θύματος αποκάλυψαν την ταυτότητα του ανήλικου, ο οποίος μέχρι εκείνη τη στιγμή διατηρούσε ένα «αθώο» προφίλ. Μέσα σε δύο εβδομάδες από τον εντοπισμό της άτυχης γυναίκας, η Αστυνομία είχε φτάσει στα ίχνη του.

Την επομένη της δολοφονίας αρκετοί κάτοικοι, πάνω από 25 άτομα, κλήθηκαν να δώσουν δείγμα γενετικού υλικού, ανάμεσά τους και ο 16χρονος. Όσο οι απαντήσεις από τα εγκληματολογικά εργαστήρια εκκρεμούσαν, εκείνος συνέχιζε κανονικά την καθημερινότητά του, χωρίς να δείχνει καμία ανησυχία. Η εικόνα αυτή κατέρρευσε όταν τα αποτελέσματα από την Αθήνα ταυτοποίησαν ξεκάθαρα το γενετικό υλικό και τα αποτυπώματα.

Οι αντιφάσεις που τον «πρόδωσαν»

Ο ανήλικος τότε έπεσε σε αντιφάσεις στις πρώτες του εξηγήσεις. Αρχικά υποστήριξε ότι είχε πάει στο χωριό της γιαγιάς του για να αγοράσει πίτσα και επέστρεψε αμέσως.

Όταν όμως βρέθηκε αντιμέτωπος με τα αδιάσειστα στοιχεία, παραδέχτηκε την πράξη του, ισχυριζόμενος ότι πήγε να ζητήσει εξηγήσεις από τη γυναίκα που, όπως έλεγε, τον κατηγορούσε στο χωριό. Ισχυρίστηκε ότι λογομάχησαν, πως η ηλικιωμένη λιποθύμησε όταν της έβαλε μαντήλι στο στόμα και ότι στη συνέχεια την κακοποίησε σεξουαλικά.

Το 2012, ενώ εξέτιε την ποινή του, είχε πάρει άδεια από τις φυλακές και δε γύρισε ποτέ πίσω.

Στο ποινικό του μητρώο υπάρχουν και άλλες σοβαρές υποθέσεις, με τη δράση του να ξεκινά από την εφηβεία του.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ

Από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, συνελήφθησαν χθες, Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2025, στα Καλύβια Αττικής -2- άτομα, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για πλαστογραφία, ρευματοκλοπή, διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών, καθώς και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Πρόκειται για άνδρα και γυναίκα, οι οποίοι συνελήφθησαν στο πλαίσιο οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, καθώς και της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νοτιοανατολικής Αττικής.

Ειδικότερα, σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικία που διέμεναν οι ανωτέρω, καθώς και αποθήκη η οποία χρησιμοποιούνταν για αποσυναρμολόγηση οχημάτων, που είχε μισθώσει ο άνδρας, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-3- πολεμικά τυφέκια,

-3- πιστόλια,

-7- γεμιστήρες και σιγαστήρας,

-5- κλεμμένα αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες,

πλήθος πινακίδων κυκλοφορίας αυτοκινήτων, αμφιβόλου γνησιότητας,

Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο με πινακίδες κυκλοφορίας που αντιστοιχούν σε διαφορετικό Ι.Χ.Ε.,

σκάφος με μηχανή,

Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο με παραποιημένο αριθμό πλαισίου,

πλήθος πινακίδων κυκλοφορίας αμφιβόλου γνησιότητας,

-9- εγκέφαλοι αερόσακων και φύσα εγκεφάλου αυτοκινήτου,

-2- κράνη,

drone,

-3- κινητά τηλέφωνα και

είδη ρουχισμού.

Από την περαιτέρω έρευνα που πραγματοποιήθηκε, εξιχνιάσθηκαν -6- περιπτώσεις κλοπών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών σε Αθήνα, Βριλήσσια, Αιγάλεω, Βύρωνα, Αχαρνές και Χολαργό.

Οι συλληφθέντες, από τους οποίους ο άνδρας έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν για ανθρωποκτονία, βιασμό και απόδραση, οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.