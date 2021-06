«Καμίνι» η χώρα: Πότε και πού θα δείξει 44 βαθμούς

Σημαντική άνοδο θα παρουσιάσει η θερμοκρασία στη χώρα μας τις επόμενες ημέρες.

Σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, οι μέγιστες τιμές της την Πέμπτη στα κεντρικά ηπειρωτικά θα φτάσουν τους 43 έως 44 βαθμούς Κελσίου. Οι μεγαλύτερες μέγιστες θερμοκρασίες τις επόμενες ημέρες αναμένονται στη Θεσσαλία και στη Βοιωτία.

Σήμερα, οι μέγιστες θερμοκρασίες στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά θα φτάσουν τοπικά τους 39-41 ?C και στα βόρεια τους 36-38 ?C. Στα νησιωτικά τμήματα, οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα, φτάνοντας στο Ανατολικό Αιγαίο 36-38 ?C και τοπικά στην Κρήτη και στην Ανατολική Ρόδο έως τους 39 ?C, στις Κυκλάδες, ενώ στο Ιόνιο τους 34-35 ?C.

Επιπλέον, τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες σήμερα, στα βόρεια ορεινά τμήματα υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών.

Η άνοδος των -ήδη πολύ υψηλών για την εποχή- θερμοκρασιών, κυρίως στα κεντρικά και νότια τμήματα, θα αυξήσει το αίσθημα δυσφορίας σε αρκετές περιοχές. Επίσης, αυξημένες θα διατηρηθούν οι συγκεντρώσεις σκόνης κυρίως στα δυτικά τμήματα.