Καμίνια: Αναζητείται από την ΕΛ.ΑΣ. η ενήλικη αδερφή του 5χρονου που διασώθηκε από μπαλκόνι - Real.gr

Εντολή για τη σύλληψη της ενήλικης κόρης, η οποία άφησε μόνο του τον 5χρονο που διασώθηκε από αστυνομικούς στα Καμίνια, έδωσε ο εισαγγελέας Πειραιά.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες, ο εισαγγελέας ζήτησε να συνταχθεί δικογραφία και για την μητέρα των τριών παιδιών, η οποία, σύμφωνα με αναφορές, βρίσκεται για την Καλαμάτα για λόγους εργασίας.

Το χρονικό

Η έγκαιρη επέμβαση της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. απέτρεψε τα χειρότερα σε ένα σπίτι στα Καμίνια του Πειραιά. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια περιπολίας, έλαβε σήμα για ανήλικο που βρισκόταν στο μπαλκόνι οικίας πρώτου ορόφου και πετούσε αντικείμενα στον δρόμο.

Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σπίτι διαπίστωσαν ότι στο μπαλκόνι υπήρχε ένα αγόρι περίπου πέντε ετών, χωρίς να υπάρχει κάποιος ενήλικας να το προσέχει, ενώ και η πόρτα του σπιτιού ήταν κλειδωμένη, γεγονός που ενίσχυσε την ανησυχία τους για την ασφάλεια του παιδιού.

Μη χάνοντας χρόνο, οι αστυνομικοί αναρριχήθηκαν από το μπαλκόνι και έφτασαν δίπλα στο παιδί, εξασφαλίζοντας ότι δεν θα κινδύνευε να πέσει ή να τραυματιστεί. Παρέμειναν στο σημείο για αρκετή ώρα μέχρι να εμφανιστεί συγγενικό πρόσωπο.