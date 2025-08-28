Καμίνια: Συνελήφθη η 19χρονη που άφησε τον 5χρονο αδελφό της μόνο στο σπίτι - Real.gr

Στη σύλληψη της 19χρονης αδελφής του 5χρονου παιδιού που εντοπίστηκε το βράδυ της Τρίτης μόνο του σε μπαλκόνι πρώτου ορόφου πολυκατοικίας στα Καμίνια, προχώρησε η Αστυνομία.

Η νεαρή γυναίκα συνελήφθη το βράδυ της Τετάρτης, και αναμένεται η εντολή του Εισαγγελέα για να οδηγηθεί ενώπιόν του.

Τα άλλα δύο παιδιά, ο 5χρονος και και η 17χρονη αδερφή του, παραμένουν στο Αστυνομικό Τμήμα σε καθεστώς προστατευτικής φύλαξης και αναμένουν απόφαση του Εισαγγελέα Ανηλίκων για το αν θα επιστρέψουν στους γονείς τους ή θα οδηγηθούν σε κάποια δομή.

Υπενθυμίζεται ότι το αγοράκι εντοπίστηκε από γειτονικό πρόσωπο, το οποίο κάλεσε την Αστυνομία. Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο, με μία εξ αυτών -και μάλιστα έγκυος- να σκαρφαλώνει στο μπαλκόνι και να φτάνει στο παιδί, εξασφαλίζοντας ότι δεν θα διέτρεχε κάποιο κίνδυνο.

Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα που μίλησε στην ΕΡΤ, το παιδί ήταν περίπου πέντε λεπτά στο μπαλκόνι μόνο του και φώναζε βοήθεια. «Θα μπορούσε να είχε πέσει» ανέφερε σχετικά και πρόσθεσε ότι η μικρότερη αδελφή του παιδιού, επέστρεψε στο σπίτι περίπου μιάμιση ώρα μετά το συμβάν.

Όπως έγινε γνωστό, η 19χρονη αδερφή του 5χρονου, στην οποία είχε ουσιαστικά δώσει τη φροντίδα του παιδιού η μητέρα καθώς έλειπε για δουλειές εκτός Αθήνας, φαίνεται ότι έφυγε από το σπίτι και άφησε την ευθύνη για το παιδί στην 17χρονη αδελφή της, η οποία με τη σειρά της αποφάσισε να φύγει και αυτή από το σπίτι για να πάει για καφέ, κλειδώνοντας το παιδί στο διαμέρισμα.