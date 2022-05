«Καμπανάκι» Μαγιορκίνη για την «ευλογιά των πιθήκων»

Την προσοχή για επαυξημένη επαγρύπνηση εφιστά ο καθηγητής Επιδημιολογίας, Γκίκας Μαγιορκίνης, αναφορικά με την εξάπλωση της «ευλογιάς των πιθήκων» η οποία παίρνει ανησυχητικές διαστάσεις στην Ευρώπη.

Ο κ. Μαγιορκίνης αναφέρθηκε σε συγκεκριμένα επιδημιολογικά στοιχεία, τονίζοντας ότι υπάρχουν τρία σημεία που θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη βάση τόσο επιστήμονες όσο και πολίτες.

«Σε κάθε περίπτωση δεν είναι μία επιδημική έξαρση όπως αυτές που γνωρίζαμε για αυτόν τον ιό και έχουμε συνηθίσει, και συνεπώς είναι σημαντικό να σκεφτούμε out of the box» υπογράμμισε ο Γκίκας Μαγιορκίνης, συμπληρώνοντας ότι υπάρχει η πιθανότητα «να βλέπουμε μία σημαντική αλλαγή συμπεριφοράς του ιού ως αποτέλεσμα και της μειωμένης ανοσίας από το εμβόλιο της ευλογιάς».

Μάλιστα, σημείωσε πως «τα στοιχεία συγκλίνουν στην παρατεταμένη μετάδοση μεταξύ ανθρώπων και όχι ανθρώπων από μολυσμένα ζώα (όπως βλέπαμε στον παρελθόν), πρώτη φορά στα ιστορικά βλέπουμε εξάπλωση σε περισσότερες από μία ευρωπαϊκές χώρες, τα κρούσματα δεν έχουν όλα μεταξύ τους άμεση σχέση, συνεπώς σίγουρα υπάρχουν αδιάγνωστοι (ασυμπτωματικοί;) φορείς της νόσου».

«Χωρίς να πιστεύω ότι υπάρχει άμεσα λόγος ανησυχίας, θα έλεγα ότι τα στοιχεία δείχνουν ανάγκη για αυξημένη επαγρύπνιση» κατέληξε ο καθηγητής.

.