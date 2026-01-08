Κανονικά από τα ξημερώματα τα δρομολόγια Θεσσαλονίκη- Αθήνα, αναφέρει νεότερη ανακοίνωση του ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης - Real.gr

Quantcast
18:44, 08/01/2026
  • Κανονικά θα πραγματοποιούνται από αύριο, Παρασκευή 9 Ιανουαρίου 2026, τα δρομολόγια του ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης προς Αθήνα και το αντίστροφο, όπως ενημερώνει με νέα ανακοίνωσή της η εταιρεία.
  • Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά τη συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ κυβέρνησης και αγροτών, με τους αγρότες να δεσμεύονται πως θα παραμείνουν στα μπλόκα, «χωρίς όμως να εμποδίζουν την κυκλοφορία».
  • Ενώ τα σημερινά δρομολόγια δεν πραγματοποιήθηκαν λόγω των αγροτικών μπλόκων, το e-ticket της εταιρείας άνοιξε ήδη στις 18:00 για τα αυριανά δρομολόγια.
Κανονικά θα πραγματοποιούνται από αύριο, Παρασκευή 9 Ιανουαρίου 2026, τα δρομολόγια του ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης προς Αθήνα και το αντίστροφο, όπως ενημερώνει με νέα ανακοίνωσή της η εταιρεία, η οποία δημοσιεύτηκε και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Κι ενώ τα σημερινά δρομολόγια Θεσσαλονίκη-Αθήνα λόγω της κλιμάκωσης των αγροτικών μπλόκων στις εθνικές οδούς δεν πραγματοποιήθηκαν, όπως αναφέρει η επιχείρηση στη νεότερή της ανακοίνωση, από τη συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ κυβέρνησης και αγροτών για την έναρξη διαλόγου, οι αγρότες δεσμεύονται πως θα παραμείνουν στα μπλόκα, «χωρίς όμως να εμποδίζουν την κυκλοφορία». Οι επικεφαλής των κινητοποιήσεων δήλωσαν ότι, «θα τραβήξουμε τα τρακτέρ στην άκρη», ανοίγοντας τον δρόμο για την απρόσκοπτη μετακίνηση των επιβατών, τονίζει στην ανακοίνωσή της η εταιρεία.

Στο πλαίσιο αυτό τα δρομολόγια της ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης από τα ξημερώματα της Παρασκευής θα εκτελούνται πλέον κανονικά και χωρίς καθυστερήσεις, όπως επισημαίνεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση του ΚΤΕΛ.

