Κανονικά αύριο τα ταξί από τις 6 το πρωί - Αναστολή της απεργίας - Real.gr

Κανονικά θα κινηθούν αύριο, Πέμπτη τα ταξί από τις 6 το πρωί, καθώς ανεστάλη η 48ωρη προειδοποιητική απεργία, η οποία θα είναι τελικά 24ωρη.

Πριν από λίγο, συναντήθηκε ο Πρόεδρος του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ) Θύμιος Λυμπερόπουλος με τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη

Σύμφωνα τώρα με τις δηλώσεις του προέδρου, «ο αγώνας πάντα δικαιώνεται». Ήταν μεγάλη νίκη για το συνδικάτο το γεγονός ότι δέχτηκε ο υπουργός να τους συναντήσει. Δεν επήλθε κάποια λύση, ωστόσο φαίνεται ότι υπάρχει ένας δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ των συνδικαλιστών και του υπουργείου.