Κανονικά τα δρομολόγια των πλοίων - Πού υπάρχουν μικροπροβλήματα - Real.gr

Κανονικά τα δρομολόγια των πλοίων - Πού υπάρχουν μικροπροβλήματα
Κανονικά τα δρομολόγια των πλοίων – Πού υπάρχουν μικροπροβλήματα

08:02, 09/01/2026
Κανονικά τα δρομολόγια των πλοίων – Πού υπάρχουν μικροπροβλήματα

Κανονικά εκτελούνται τα δρομολόγια των πλοίων από τα λιμάνια της χώρας, καθώς αναμένεται σταδιακή βελτίωση των καιρικών συνθηκών.

Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), οι άνεμοι πνέουν βορειοδυτικοί εντάσεως 4 έως 6 μποφόρ και στο Αιγαίο 7, τοπικά έως 8 μποφόρ, με εξασθένηση στα κεντρικά και τα βόρεια. Στα δυτικά, και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές, οι άνεμοι θα στραφούν σε δυτικούς-νοτιοδυτικούς 4 έως 6 μποφόρ και στα νότια τοπικά έως 7 μποφόρ.

Οπως αναφέρει το λιμενικό σώμα -ελληνική ακτοφυλακή, προς το παρόν δεν εκτελούνται τα δρομολόγια των υδροπτέρυγων για τον Αργοσαρωνικό, ενώ δεν πραγματοποιήθηκαν και τα δύο πρωινά δρομολόγια των συμβατικών πλοίων.

Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν σήμερα καλούνται να επικοινωνούν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία και τα τουριστικά πρακτορεία για τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις στα δρομολόγια.

