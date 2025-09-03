«Κάνουμε 8.500 διασώσεις κάθε χρόνο» - Real.gr

Ναυαγοσώστες μιλούν στην «R» για τις πιο επικίνδυνες παραλίες της χώρας, για τα νέα αρνητικά στοιχεία που αφορούν τους πνιγμούς και για τα πιο συχνά λάθη των λουόμενων.

Της ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΠΑΝΑΝΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Ρεκόρ καταγράφει και φέτος η χώρα μας σε ό,τι αφορά τους πνιγμούς, με σχεδόν 130 θανάτους να έχουν σημειωθεί στις ελληνικές θάλασσες από τις αρχές του έτους μέχρι και τις 28 Αυγούστου, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της αρμόδιας υπηρεσίας του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής. Οπως αναφέρει στη Realnews o πρόεδρος της Ενωσης Σχολών Ναυαγοσωστικής Ελλάδος, Μάριος Μυρωνάκης, ενδεικτικό της κατάστασης είναι το γεγονός ότι κάθε χρόνο, με ιδιαίτερη ένταση τους καλοκαιρινούς μήνες, πραγματοποιούνται κατά μέσο όρο 8.500 διασώσεις στις ελληνικές θάλασσες. Ο αριθμός αυτός αφορά μόνο τις επιχειρήσεις των ναυαγοσωστών και όχι των στελεχών του Λιμενικού Σώματος.

«Αυτός ο τεράστιος αριθμός καταγράφεται ετησίως τις τελευταίες δεκαετίες και αφορά είτε διάσωση ατόμων από πνιγμό είτε επιχειρήσεις για τον εντοπισμό και τη διάσωση ατόμων που έχουν παρασυρθεί με φουσκωτά, κανό, sup κ.ά. Μπορεί, λοιπόν, να αντιληφθεί κανείς ότι μιλάμε για… πόλεμο», εξηγεί. Οσο παράδοξο και αν ακούγεται, σύμφωνα με τον M. Μυρωνάκη, οι περισσότεροι πνιγμοί δεν καταγράφονται στο νησιωτικό σύμπλεγμα της χώρας αλλά στις ηπειρωτικές παραθαλάσσιες περιοχές. «Το μεγαλύτερο πρόβλημα παρουσιάζεται στην ηπειρωτική χώρα, σε Αττική, Πιερία και Χαλκιδική, όπου άνθρωποι μεγάλης ηλικίας, με σοβαρά προβλήματα υγείας, χάνουν τη ζωή τους στη θάλασσα από παθολογικά αίτια. Εκεί, το θέμα δεν αφορά την παρουσία ή μη ναυαγοσώστη. Είναι περισσότερο ατομικής ευθύνης ή οικογενειακής να προστατέψουν τους μεγάλους ανθρώπους, όπως και τα παιδιά. Δεν μπορεί ηλικιωμένοι να πηγαίνουν στην παραλία με 40 βαθμούς Κελσίου».

Χωρίς ναυαγοσώστες

Αν και τα κενά που υπήρχαν στις θέσεις των ναυαγοσωστών στις αρχές του καλοκαιριού έχουν καλυφθεί σε ποσοστό που αγγίζει το 92%, σύμφωνα με τους ίδιους τους ναυαγοσώστες, εντούτοις υπάρχουν νησιά -και μάλιστα δημοφιλή- τα οποία δέχονται εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες και παραμένουν ακάλυπτα. «Δυστυχώς, υπάρχουν κενά, αν και πολύ περιορισμένα. Μέχρι σήμερα νησιά όπως η Κως και η Ιος δεν έχουν καθόλου ναυαγοσωστική κάλυψη», σημειώνει ο πρόεδρος της Ενωσης Σχολών Ναυαγοσωστικής Ελλάδος. Στις κύριες αιτίες των πνιγμών συγκαταλέγονται η υπερεκτίμηση των δυνατοτήτων, η κατάποση τροφής ή αλκοόλ αλλά και η έλλειψη ναυαγοσωστών, ενώ είναι αξιοσημείωτο, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΔΥ, ότι το 80% των ανθρώπων που χάνουν τη ζωή τους στη θάλασσα στη χώρα μας είναι άνω των 60 ετών.

«Οι πνιγμοί αφορούν κυρίως Ελληνες και σε ποσοστό 85% άνδρες κυρίως μεγάλων ηλικιών και μετά μικρά παιδιά», αναφέρει ο διευθυντής της Ελληνικής Ναυαγοσωστικής Ακαδημίας, Νίκος Γιοβανίδης. Και προσθέτει: «Οι πνιγμοί δεν γίνονται πάντα εκεί που υπάρχουν ναυαγοσώστες. Οι περισσότεροι πνιγμοί γίνονται εκεί που δεν υπάρχουν ναυαγοσώστες». Ως εκ τούτου, όπως αναφέρει ο Ν. Γιοβανίδης, «απαραίτητες είναι η πρόληψη και η εκπαίδευση μικρών και μεγάλων για ένα ασφαλές καλοκαίρι για όλους, καθώς οι θάνατοι από πνιγμό αποτελούν μια σιωπηλή αλλά επίμονη απειλή για τις ευρωπαϊκές χώρες, ειδικά για εκείνες με εκτεταμένες ακτογραμμές και τουριστική κίνηση, όπως η Ελλάδα».

Τα περιστατικά

Μόνο μέσα στον Αύγουστο, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος, πνιγμοί σημειώθηκαν σε θαλάσσιες περιοχές ανά την Ελλάδα όπως η Θάσος, η Θεσσαλονίκη, η Χαλκιδική, ο Πόρος, το Ρέθυμνο, η Ρόδος, η Μυτιλήνη, το Λαύριο, η Αιδηψός, η Ζάκυνθος κ.α. Τα περιστατικά είναι σχεδόν καθημερινά, εντοπίζονται σε αρκετά διαφορετικά σημεία της χώρας και ειδικά τις τελευταίες δύο εβδομάδες, που ήταν και το αποκορύφωμα της παραθεριστικής περιόδου, έχουν αυξηθεί κατακόρυφα. Την περασμένη Δευτέρα, ηλικιωμένος άνδρας έχασε τη ζωή του στην παραλία της Νέας Καμαρίνας στη Βόνιτσα, ενώ την ίδια ημέρα 63χρονη εντοπίστηκε νεκρή σε θαλάσσια περιοχή του Πειραιά, όπου είχε πάει για μπάνιο.

Την Τρίτη 26 Αυγούστου έχασε τη ζωή του στη θαλάσσια περιοχή της Ναυπάκτου 63χρονος με στολή δύτη, ενώ την Τετάρτη, μία γυναίκα ηλικίας 85 ετών ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της στην παραλία του Μπάτη στην Καβάλα. Την ίδια ημέρα, τη ζωή της έχασε και μία 74χρονη η οποία παρασύρθηκε από τα ρεύματα στην παραλία της Αγίας Παρασκευής στην Αλεξανδρούπολη. Παράλληλα την Πέμπτη, καταγράφηκαν ακόμα δύο θάνατοι από πνιγμό, σε Αττική και Χαλκιδική. Τις πρωινές ώρες, άνδρας 78 ετών έχασε τη ζωή του ενώ κολυμπούσε στη θαλάσσια περιοχή στην παραλία των Καλυβών του δήμου Πολυγύρου, ενώ την ίδια τύχη είχε και ένας 65χρονος ο οποίος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από σκάφος του Λιμενικού στην παραλία Λομβάρδα στο Κορωπί. Πρόκειται για περιστατικά που έλαβαν χώρα μέσα σε λίγες ημέρες επιβεβαιώνοντας με τον πιο τραγικό τρόπο τις αναλύσεις των ειδικών αλλά και τα στατιστικά μεγέθη που κάθε χρόνο αποτυπώνουν τα όσα συμβαίνουν στις ελληνικές θάλασσες.

