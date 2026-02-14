Καπανδρίτι: Κατασχέθηκαν περισσότεροι από 4 τόνοι σάπιου κρέατος - Θα τους διέθεταν στην αγορά για την Τσικνοπέμπτη - Real.gr

Η Περιφέρεια Αττικής, στο πλαίσιο της εντατικοποίησης των ελέγχων στην αγορά κατά τη διάρκεια της Τσικνοπέμπτης και λόγω της αυξημένης διακίνησης κρέατος, πραγματοποίησε την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026, σειρά εκτεταμένων επιτόπιων αυτοψιών σε εγκαταστάσεις ψυκτικής αποθήκευσης, καταστήματα λιανικής πώλησης και επιχειρήσεις εμπορίας κρεάτων σε όλο το Λεκανοπέδιο.

Στόχος των ελέγχων ήταν η διασφάλιση της ποιότητας και της ασφάλειας των προϊόντων που φτάνουν στους καταναλωτές, καθώς και η πρόληψη φαινομένων αισχροκέρδειας σε περίοδο αυξημένης ζήτησης.

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων, εντοπίστηκε σε εγκατάσταση ψυκτικής αποθήκευσης στο Καπανδρίτι ποσότητα κρέατος που διατηρούνταν καθ’ υπέρβαση του επιτρεπόμενου ορίου διατηρησιμότητας. Οι αρμόδιοι ελεγκτές της Διεύθυνσης Αγροτικής και Κτηνιατρικής Πολιτικής της Περιφέρειας Αττικής προχώρησαν στην κατάσχεση συνολικά 4.780 κιλών κρέατος, το οποίο κρίθηκε μη ασφαλές για διάθεση στην αγορά. Άμεσα κινήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διοικητικές διαδικασίες, με σκοπό την ασφαλή διαχείριση και καταστροφή της ποσότητας, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και ενωσιακή νομοθεσία.

Κεντρική προτεραιότητα της Περιφέρειας αποτελεί η εντατικοποίηση των ελέγχων και για το λόγο αυτό ο κ. Νίκος Χαρδαλιάς έχει δώσει εντολή στις αρμόδιες υπηρεσίες για αύξηση των αυτοψιών. Όλα τα συνεργεία των αρμόδιων υπηρεσιών βρίσκονται επί ποδός, διενεργώντας τακτικούς και έκτακτους ελέγχους σε όλες τις φάσεις της διακίνησης και διάθεσης των προϊόντων. Στόχος είναι η προστασία της δημόσιας υγείας, η διασφάλιση της ποιότητας των τροφίμων και η αποτροπή φαινομένων αισχροκέρδειας ή παράνομης διάθεσης προϊόντων που δεν πληρούν τις προδιαγραφές ασφάλειας.

Οι έλεγχοι της Περιφέρειας περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:

• Επιθεωρήσεις ψυκτικών αποθηκών και χώρων αποθήκευσης τροφίμων.

• Δειγματοληπτικούς ελέγχους της ημερομηνίας παραγωγής και διατηρησιμότητας προϊόντων.

• Επιθεωρήσεις σε επιχειρήσεις λιανικής πώλησης και καταστήματα τροφίμων.

• Άμεση κατάσχεση μη ασφαλών προϊόντων και κίνητρα για συμμόρφωση των επιχειρήσεων.

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς:

«Με ρητή εντολή μου, τα ελεγκτικά μας κλιμάκια έχουν εντατικοποιήσει την παρουσία τους στην αγορά καθ’ όλη την περίοδο της Αποκριάς, με συνεχείς, στοχευμένους και αυστηρούς ελέγχους – όπως κάνουμε πάντα σε κάθε περίοδο αυξημένης διακίνησης προϊόντων.

Βρισκόμαστε διαρκώς στο πεδίο: σε αποθήκες, σε σημεία διακίνησης, σε κάθε κρίκο της εφοδιαστικής αλυσίδας, ώστε να διασφαλίζουμε πως ό,τι φτάνει στον καταναλωτή πληροί πλήρως τις προδιαγραφές ασφάλειας.

Το επαναλαμβάνω σε όλους τους τόνους: Η δημόσια υγεία δεν αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Όποιος αγνοεί τη νομοθεσία ή επιχειρεί να λειτουργήσει εκτός πλαισίου, θα βρίσκεται άμεσα αντιμέτωπος με τις προβλεπόμενες από τον νόμο συνέπειες. Χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς καθυστερήσεις. Συνεχίζουμε με συνέπεια και αποφασιστικότητα. Γιατί ο ρόλος μας δεν είναι απλώς ελεγκτικός. Είναι θεσμικός και ουσιαστικός: να προστατεύουμε τον πολίτη και να διασφαλίζουμε μια αγορά που λειτουργεί με κανόνες, ευθύνη και διαφάνεια».

Η Περιφέρεια Αττικής υπενθυμίζει ότι όλοι οι έλεγχοι πραγματοποιούνται με πλήρη συμμόρφωση στην ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ και της Ελλάδας, διασφαλίζοντας ότι τα προϊόντα που φτάνουν στο τραπέζι των πολιτών πληρούν τις απαραίτητες προδιαγραφές. Τέλος, καλεί τους πολίτες και τις επιχειρήσεις να συνεργάζονται με τα ελεγκτικά όργανα και να τηρούν τις υποχρεώσεις τους, ώστε να εξασφαλίζεται η δημόσια υγεία και η ποιότητα των τροφίμων.