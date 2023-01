"Κάποιος να με προσέχει": Από τις 6/2 στην Αθήνα στο Σύγχρονο Θέατρο

Μετά το απόλυτο sold οut στη Θεσσαλονίκη στο Θέατρο Αυλαία, το συναρπαστικό έργο του Frank McGuinness «Κάποιος να με προσέχει» (Someone who’ll watch over me), σε σκηνοθεσία Αθανασίας Καραγιαννοπούλου με τους Αντίνοο Αλμπάνη, Δημήτρη Μάριζα και Πήτερ Ράντλ, μεταφέρεται στην Αθήνα, στο Σύγχρονο Θέατρο, από τη Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2023.