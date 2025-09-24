Καραμπόλα οχημάτων στη Θεσσαλονίκη – Ένας τραυματίας - Δείτε εικόνες - Real.gr

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε νωρίς το πρωί σε περιοχή της ανατολικής Θεσσαλονίκης, με ένα άτομο να τραυματίζεται.

Το ατύχημα σημειώθηκε περίπου στις 6 το πρωί όταν, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, τρία οχήματα συγκρούστηκαν στο ύψος της Αγίας Τριάδας.

Συγκεκριμένα, όχημα που κινούταν στην Θεσσαλονίκης – Μηχανιώνας, στο ρεύμα προς Μηχανιώνα, βγήκε εκτός πορείας και πέρασε στο αντίθετο ρεύμα, χτυπώντας φορτηγό.

Μετά την σύγκρουση, το φορτηγό ανετράπη και συγκρούστηκε με έτερο όχημα στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη.

Πατέρας και γιος, οι οποίοι επέβαιναν στο φορτηγάκι, σκαρφάλωσαν και βγήκαν από το παράθυρο του οχήματος, προκειμένου να απεγκλωβιστούν.

Ένας οδηγός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Άγιος Παύλος, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του, αλλά σε κατάσταση σοκ.

