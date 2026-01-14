Καραχάλιος για Καρυστιανού: «Άκουγε μόνο τη Γρατσία και τη Γερόντισσα – Τώρα τον Σκιαδά και δύο δήθεν αναρχικούς» - Real.gr

Quantcast
23:33, 14/01/2026
Μάλλον δεν έχει τέλος η κόντρα του Νίκου Καραχάλιου με την Μαρία Καρυστιανού, αφού ο πρώτος έδωσε συνέχεια με νέα του βραδινή ανάρτηση στον λογαριασμό του στο Χ, σήμερα Τετάρτη (14/1).

Σχολιάζοντας την παραίτηση της Μαρίας Καρυστιανού από την προεδρία του ΔΣ του Συλλόγου Θυμάτων Τεμπών, καθώς και τα όσα αναφέρουν για εκείνη τα πέντε μέλη του ΔΣ στην επιστολή τους, ο Νίκος Καραχάλιος λέει ότι την είχε προειδοποιήσει και αναφέρεται σε όσους, κατά τον ίδιο, απέμειναν να στηρίζουν πλέον την κυρία Καρυστιανού, με αναφορές σε κάποιον Σκιαδά και «δύο δήθεν αναρχικούς», τους οποίους ωστόσο αποφεύγει να κατονομάζει.

«Δεν άκουγε κανέναν» λέει ακόμα, «μόνο τη Γρατσία και τη Γερόντισσα», για να καταλήξει: «Θλιβερό να έχεις το λαό μαζί σου και να μένεις με κακά troll».

Σημειώνεται ότι η αναφορά στον Σκιαδά γίνεται μάλλον για τον Νίκο Σκιαδά, πρώην πρόεδρο της Ομοσπονδίας άρσης βαρών, ο οποίος εμφανίζεται σε δημοσιεύματα να είναι εκ των ανθρώπων που συνομιλούν με τη μητέρα της αδικοχαμένης Μάρθης.

Η ανάρτησή του

