Καρδίτσα: 50χρονος βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του με τραύμα στο κεφάλι από ψαροντούφεκο - Real.gr

Τραγική ήταν η εικόνα που αντίκρισαν συγγενείς και συγχωριανοί, στο σπίτι 50χρονου στα Καλογριανά Καρδίτσας, όταν παραβιάστηκε η πόρτα προκειμένου να τον αναζητήσουν.

Ο άνδρας βρέθηκε νεκρός, με τραύμα στο κεφάλι, προερχόμενο από καμάκι ψαροντούφεκου. Σύμφωνα, πάντως, με τις πρώτες πληροφορίες του KarditsaLive.Net, η εγκληματική ενέργεια έχει αποκλειστεί.

Ο 50χρονος που έμενε μόνος του είχε σημαντικό διάστημα να εμφανιστεί και αναζητούνταν από τους γείτονες χωρίς επιτυχία, Λίγο μετά τις 7 το απόγευμα, αφού ειδοποιήθηκαν και συγγενείς, ως ύστατη προσπάθεια ανεύρεσης του, εισήλθαν στο σπίτι όπου αντίκρισαν το μακάβριο θέαμα.

Άμεσα κλήθηκαν Αστυνομία και ΕΚΑΒ με το τελευταίο να μην μπορεί να προσφέρει κάτι αφού διαπιστώθηκε ότι ήταν νεκρός. Στο σπίτι του 50χρονου παρέμενε η Αστυνομία μέχρι αργά το βράδυ, εξετάζοντας όλα τα στοιχεία.