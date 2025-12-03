Καρδίτσα: Ενισχύεται το μπλόκο του Ε65 - Real.gr

Στο μπλόκο του Ε65 παραμένουν οι αγρότες της Καρδίτσας, το οποίο ενισχύεται και με τρακτέρ, τόσο από άλλα χωριά του νομού Καρδίτσας, όσο και από γειτονικούς νομούς.

Σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε από την Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων νομού Καρδίτσας, στο δημοτικό σχολείο Ματαράγκας αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί μεθαύριο, Παρασκευή, συλλαλητήριο – διαμαρτυρία των αγροτών έξω από το δικαστικό μέγαρο Καρδίτσας, όπου δικάζονται αγρότες για περσινές κινητοποιήσεις, ενώ συμπαράσταση θα υπάρξει και αύριο στο δικαστικό μέγαρο Λάρισας.