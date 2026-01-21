Καρδίτσα: Ξεπερνά τους 30 πόντους το χιόνι στον Δήμο Μουζακίου - Real.gr

Σε συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας, τα συνεργεία του δήμου βρίσκονται επί ποδός, καταβάλλοντας συνεχείς προσπάθειες για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου, με στόχο να παραμείνει ανοιχτή και ασφαλής η κυκλοφορία.
Καλούνται οι πολίτες:
• Να έχουν υποχρεωτικά αντιολισθητικές αλυσίδες στα οχήματά τους.
• Να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις, ιδιαίτερα στις ορεινές περιοχές.
• Να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.
Ο Δήμος Μουζακίου και ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας κ. Κώστας Σκρέτας εφιστούν την προσοχή των πολιτών και συνιστούν την αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας. Για οποιαδήποτε ανάγκη ή πληροφορία, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Μουζακίου.
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2445350109, 6971641227, 6985121644