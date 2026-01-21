Καρδίτσα: Ξεπερνά τους 30 πόντους το χιόνι στον Δήμο Μουζακίου - Real.gr

Ο Δήμος Μουζακίου της Π.Ε. Καρδίτσας, κάνει γνωστό με σχετική ανακοίνωση, ότι λόγω της έντονης χιονόπτωσης στο ορεινό τμήμα πάνω από τη διασταύρωση «Μπαλάνου» το ύψος του χιονιού ξεπερνά τους 30 πόντους.

Σε συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας, τα συνεργεία του δήμου βρίσκονται επί ποδός, καταβάλλοντας συνεχείς προσπάθειες για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου, με στόχο να παραμείνει ανοιχτή και ασφαλής η κυκλοφορία.

Καλούνται οι πολίτες:

• Να έχουν υποχρεωτικά αντιολισθητικές αλυσίδες στα οχήματά τους.

• Να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις, ιδιαίτερα στις ορεινές περιοχές.

• Να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

Ο Δήμος Μουζακίου και ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας κ. Κώστας Σκρέτας εφιστούν την προσοχή των πολιτών και συνιστούν την αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας. Για οποιαδήποτε ανάγκη ή πληροφορία, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Μουζακίου.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2445350109, 6971641227, 6985121644