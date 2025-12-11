Καρέ-καρέ η δράση μέλους συμμορίας ανηλίκων που διέπραττε ληστείες και κλοπές στα βόρεια προάστια - Real.gr

Τέσσερις ανήλικοι που τρομοκρατούσαν εργαζόμενες σε αρτοποιεία και περίπτερα σε Κηφισιά και Νέα Ερυθραία συνελήφθησαν το βράδυ της Κυριακής (7/12) από την ομάδα ΔΙΑΣ.

Όπως αποκαλύπτει η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ., η ομάδα δεν δίσταζε σε αρκετές περιπτώσεις να επιτεθεί με σκληρότητα στα θύματά της.

Όπως διαπίστωσε η προανακριτική έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας, οι ανήλικοι προέβαιναν σε ληστείες και κλοπές στοχεύοντας κυρίως γυναίκες υπαλλήλους αρτοποιείων και περιπτέρων, από τις οποίες αφαιρούσαν χρήματα, τραπεζικές κάρτες και προσωπικά αντικείμενα.

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν το βράδυ της Κυριακής 7 Δεκεμβρίου, όταν οι δράστες εντόπισαν έναν 13χρονο στη Νέα Χαλκηδόνα και, ασκώντας βία, του άρπαξαν το κινητό τηλέφωνο, ενώ τον ανάγκασαν να βγάλει και τη μπλούζα του, την οποία επίσης πήραν.

Μέχρι στιγμής, από την προανακριτική διαδικασία έχουν εξιχνιαστεί τέσσερις υποθέσεις ληστειών και κλοπών που διαπράχθηκαν σε Κηφισιά και Νέα Ερυθραία.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ

Συνελήφθησαν επ’ αυτοφώρω, βραδινές ώρες της 7-12-2025 από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης (Ομάδα ΔΙ.ΑΣ.) στην περιοχή της Νέας Φιλαδέλφειας, -4- ανήλικοι, ηλικίας 13, 15 και 16 ετών, μέλη συμμορίας που διέπραττε κλοπές και ληστείες σε βάρος κυρίως γυναικών υπαλλήλων αρτοποιείων και περιπτέρων σε Κηφισιά και Νέα Ερυθραία.

Κληθέντες αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. εντόπισαν τους κατηγορούμενους λίγο αγνότερα στην περιοχή της Νέας Φιλαδέλφειας και τους οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας, όπου ταυτοποιήθηκαν ως δράστες της ανωτέρω αξιόποινης πράξης.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση και ένταξη σε συμμορία τα μέλη της οποίας διαπράττουν διακεκριμένες κλοπές και ληστείες, τετελεσμένες, κατ’ επάγγελμα, κατά συρροή, κατ’ εξακολούθηση και κατά συναυτουργία με σκοπό τον πορισμό παράνομου περιουσιακού οφέλους.

Όπως προέκυψε από την προανακριτική έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας, ο 15χρονος κατά μόνας ή από κοινού -κατά περίπτωση- με τα υπόλοιπα μέλη της συμμορίας, διέπραττε ληστείες και κλοπές σε βάρος κυρίως γυναικών υπαλλήλων αρτοποιείων και περιπτέρων αφαιρώντας χρηματικά ποσά, τραπεζικές κάρτες και προσωπικά αντικείμενα.

Οι δράστες μετά την τέλεση των ανωτέρω αξιόποινων πράξεων προέβαιναν σε ηλεκτρονικές αγορές με τη χρήση των κλαπεισών τραπεζικών καρτών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι προκειμένου να ολοκληρώσουν με επιτυχία τις εγκληματικές τους πράξεις, οι ανήλικοι γίνονταν ιδιαίτερα βάναυσοι σε βάρος των θυμάτων τους.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.