Καρέ – καρέ η κλοπή κινητού από κατάστημα στο Ηράκλειο - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Το νεαρό ζευγάρι βρίσκεται σε κατάστημα ηλεκτρονικών ειδών και ενδιαφέρεται για την αγορά κινητού τηλεφώνου.

Την ώρα που ο υπάλληλος γυρνάει την πλάτη του, με ταχυδακτυλουργικές κινήσεις ο νεαρός αρπάζει από την προθήκη το ακριβό κινητό που είχε βάλει στο μάτι και το βάζει μέσα στην τσέπη του χωρίς να τον αντιληφθεί κανείς.

Το ζευγάρι με το κλεμμένο κινητό στην τσέπη, φεύγει ανενόχλητο από το κατάστημα. Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης αντιλαμβάνεται την κλοπή λίγη ώρα αργότερα.

Οι κάμερες ασφαλείας έχουν καταγράψει καρέ – καρέ τις κινήσεις του

Όπως αναφέρει ο επιχειρηματίας η συσκευή έχει δηλωθεί στα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας και δεν θα λειτουργεί, ενώ όποιος γνωρίζει κάτι να το αναφέρει στην αστυνομία.

«Προσοχή μην το αγοράσετε από ιδιώτη!! Αν γνωρίζετε το άτομο στην φωτογραφία να επικοινωνήσετε με την αστυνομία ή μήνυμα σε εμάς ή στο κατάστημα μας. Παρακαλάω κάνετε κοινοποίηση. Την Δευτέρα θα δηλωθεί στα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας και στη Apple Service και το κινητό δεν θα λειτουργεί πια !!! Κουραμπιέδες να το κάνει.»