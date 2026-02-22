Καρναβάλι Κοζάνης: Παρέλαση με κέφι, χρώμα και αιχμηρή σάτιρα - Real.gr

Η Κοζανίτικη Αποκριά είναι ένα πλέγμα εθίμων που δεν έχει ακόμα εξαντλήσει τη δυναμική της, καθώς διαθέτει ελαστικότητα και δυνατότητες προσαρμογής στις συνθήκες κάθε νέας εποχής.

Πυρήνας και εστιακό σημείο της είναι o Φανός, εορταστική πυρά που ανάβει στα σταυροδρόμια της πόλης εδώ και αιώνες, αποδεικνύοντας την ανθεκτικότητα του εθίμου και τις βαθιές του ρίζες στις καρδιές των Κοζανιτών, που δεν μπορούν να διανοηθούν τις Αποκριές χωρίς αυτόν. Σήμερα εξάλλου, σύμφωνα με την εκπομπή «Περίμετρος» της ΕΡΤ3, η παρέλαση θα ξεκινήσει στις 15.00.

Η μακροβιότητα και η διατήρηση της ουσίας του δεν απειλήθηκαν από τις σημαντικές αλλαγές γύρω του. Κάθε άλλο μάλιστα. Αυτές οι αλλαγές δεν δημιουργούν αμφιβολίες σχετικά με το αν ο σημερινός Φανός αποτελεί συνέχεια αυτού που άναβε στην πόλη της Κοζάνης κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας. Αντιθέτως αποδεικνύουν ότι ο πυρήνας του παραμένει ζωντανός, του επιτρέπει να προσαρμόζεται συνεχώς και να μεταφέρεται από γενιά σε γενιά αλώβητος και εκρηκτικός.

Το πρόγραμμα της Αποκριάς, σήμερα Κυριακή 22/2:

“Εν Δέκα”

Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη

Η Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης συμμετέχει στον εορτασμό της Αποκριάς, με μία εικαστική εγκατάσταση στο φουαγέ και την παιδική βιβλιοθήκη εμπνευσμένη από το καρναβάλι δέκα πόλεων, συνδυάζοντας εικόνες, φωτογραφίες και επιλεγμένα βιβλία.

11.00

Ιστορική ξενάγηση στα αξιοθέατα της πόλης

Άγιος Νικόλαος, Ιστορικό Λαογραφικό και Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κοζάνης, Μουσείο Σύγχρονης Τοπικής Ιστορίας “Νίκος Καλογερόπουλος”, Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη με τη διπλωματούχο ξεναγό κ. Έλενα Τσιόπτσια και από τους προσκόπους τον κ. Κώστα Καραματσούκα. Σημείο εκκίνησης, Δημαρχείο Κοζάνης

15.00

Παύλου Μελά έως τέρμα Πλατείας Αριστοτέλους

ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΑΡΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΑΔΩΝ ΜΕΤΑΜΦΙΕΣΜΕΝΩΝ

Μετά το πέρας της παρέλασης

Κεντρική Πλατεία

Άναμμα Κεντρικού Φανού από τον Δήμαρχο Κοζάνης κ. Γιάννη Κοκκαλιάρη – Δεξίωση στο Δημαρχείο

20.30

Άναμμα όλων των Φανών:

Άη Δημήτρης, Άη Θανάσης, Αλώνια, Αριστοτέλης, Γιτιά, Κασμιρτζίδις, Κεραμαριό, Κόζιανη, Κρεβατάκια, Λάκκος τ΄Μάγγαν, Μπουγδανάθκα, Παύλος Μελάς, Πηγαδ’ απ’ του Κεραμαριό, Πλατάνια, Σκ’ρκα