Καρναβάλι Ξάνθης: Το αποκορύφωμα των θρακικών λαογραφικών εορτών - Real.gr

Καρναβάλι Ξάνθης: Το αποκορύφωμα των θρακικών λαογραφικών εορτών

14:30, 22/02/2026
Από τις 14.00 το μεσημέρι ξεκίνησε η μεγάλη καρναβαλική παρέλαση στη Ξάνθη, με παρουσιαστή τον Ηλία Μελέτη.

Συμμετέχουν 30 σύλλογοι, με δέκα άρματα και χιλιάδες καρναβαλιστές.

 

