Καρυστιανού: Δεν θα αυτοπροταθώ ως ηγέτις - Παραποιούν τα λόγια μου για να με αποδομήσουν - Real.gr

Για το ενδεχόμενο να ασχοληθεί στο μέλλον με την πολιτική, μίλησε για ακόμη μία φορά η Μαρία Καρυστιανού, μετά την ανακοίνωση μελών του Δ.Σ. του Συλλόγου Ατόμων Πληγέντων Δυστυχήματος Τεμπών, που διαχώρισαν την θέση τους.

«Εγώ αυτό που είπα και το έχω πει εδώ και πολλούς μήνες είναι ότι στηρίζω αυτή τη μεγάλη κοινωνική αντίδραση, ένα μεγάλο κίνημα των πολιτών που έχει δημιουργηθεί ενάντια στη διαφθορά. Προφανώς και το στηρίζω. Η διαφθορά σκότωσε το παιδί μου. Το στηρίζω και θα προσπαθήσω να συνεισφέρω με όποιον τρόπο μπορώ προκειμένου αυτό να οργανωθεί σωστά και, αν οργανωθεί σωστά, γιατί τα στάνταρντ είναι πολύ υψηλά και αυστηρά, τότε θα μπορέσει να μετατραπεί σε κόμμα για να υπάρχει μια λύση για όλους τους πολίτες που θέλουν κάτι υγιές και καινούργιο», ανέφερε μιλώντας στον ΑΝΤ1.

Σε ερώτηση αν θα ηγηθεί αυτού του κινήματος απάντησε: «Αυτό είναι μια συλλογική κίνηση, ένα κίνημα πολιτών και δεν θα αυτοπροταθώ ως ηγέτις. Μόνο του θα υποδείξει ποιον θέλει αρχηγό».

Επιπλέον αναφέρθηκε και σε όσα έχει πει στο παρελθόν για εκείνη, ο επικοινωνιολόγος, Νίκος Καραχάλιος. «Τον συγκεκριμένο κύριο έχω δει δυο τρεις φορές όπως έχω δει πολύ κόσμο. Όσα ισχυρίζεται είναι μη σοβαρά. Θα προσπαθήσουν να αμαυρώσουν αυτήν την υγιή προσπάθεια με κάθε τρόπο. Ποιοι; Το σύστημα. Όλο το πολιτικό σύστημα. Πολιτικοί και ΜΜΕ παραποιούν τα λόγια μου προκειμένου να με αποδομήσουν».