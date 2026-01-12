Καρυστιανού: Στις επόμενες εκλογές θα συμμετάσχουμε κι εμείς - Real.gr

Στον ΑΝΤ1 μίλησε το μεσημέρι της Δευτέρας η Μαρία Καρυστιανού η οποία πριν από λίγες ημέρες ανακοίνωσε ότι θα δημιουργήσει πολιτικό φορέα.

«Επειδή παίρνουμε πολύ σοβαρά το έργο το οποίο μας δόθηκε, γιατί πραγματικά θεωρώ ότι μετά από τον θάνατο της κόρης μου και βλέποντας όλα αυτά μου δόθηκε μια αποστολή. Εμένα ο μοναδικός και τελικός σκοπός είναι η δικαίωση του παιδιού μου και φυσικά μέσα από αυτό, η δικαίωση και της χώρας όσον αφορά τα θέματα της διαφθοράς και της διαπλοκής.

Όταν είμαστε έτοιμοι και έχουμε ένα πραγματικά ολοκληρωμένο πρόγραμμα για να πούμε πέντε πράγματα στην κοινωνία και να ζητήσουμε τη στήριξη προκειμένου να τα υλοποιήσουμε, θα ανακοινωθεί. Δεν υπάρχει κάποια βιασύνη, το μόνο σίγουρο είναι ότι στις επόμενες εκλογές θα συμμετέχουμε και εμείς», δήλωσε στην εκπομπή η Μαρία Καρυστιανού.

Δείτε αναλυτικά στο βίντεο:

Απαντώντας στις κατηγορίες ότι εργαλειοποιεί τον θάνατο του παιδιού της, η Μαρία Καρυστιανού τόνισε: «Είναι μια κατηγορία χωρίς καμία λογική. Κανείς δεν περιμένει να πεθάνει το παιδί του για να κάνει καριέρα. Εγώ κάνω έναν αγώνα κατά της διαφθοράς που σκότωσε το παιδί μου. Πού είναι το κακό στο να συνταχθώ με ένα κίνημα πολιτών που δεν έχει κομματικό πρόσημο;».

Εξέφρασε τον προβληματισμό της για την στάση συγγενών θυμάτων των Τεμπών, που έχουν εκφραστεί εναντίον της. «Με προβληματίζει η στάση συγγενών που είναι απέναντί μου. Άκουσα τον κύριο Κωνσταντινίδη και εξεπλάγην. Σέβομαι την γνώμη του καθενός και ποτέ δεν θα μπω σε δημόσια τοποθέτηση κατακρίνοντας τον αγώνα κάποιου γονέα. Αλλά πλέον δεν θα έχω καθόλου ανοχή σε οποιονδήποτε προσπαθεί να στηλιτεύσει και να αμαυρώσει τον δικό μου αγώνα».

Όπως είπε, η ίδια παραμένει πιστή στις αρχές και τις αξίες του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών, αλλά τόνισε ότι εφόσον της ζητηθεί επισήμως, θα παραιτηθεί. «Όταν μου ζητηθεί επισήμως να παραιτηθώ από τον σύλλογο, βεβαίως και θα παραιτηθώ. Ο λόγος που δεν παραιτούμαι από μόνη μου είναι ότι εγώ παραμένω πιστή σε αυτά που ορίζει ο Σύλλογος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σε ερώτηση εάν θα συνεργαστεί με πρόσωπα που είχαν ενεργό ρόλο σε παρελθόντα χρόνο με την πολιτική σκηνή, απάντησε: «Ξεκάθαρα, όχι. Δεν θα αλλάξει κάτι. Όλα αυτά που λέγονται δεν έχουν καμία βάση. Αυτό που πάει να δημιουργηθεί δεν είναι καθόλου μία από τα ίδια. Το νέο εγχείρημα έχει πολύ αυστηρά πλαίσια λειτουργίας και μέσα σε αυτά είναι ότι δεν μπορούν να ενταχθούν ενεργοί πολιτικοί».

Σχολιάζοντας τα όσα έχει πει για εκείνη ο Νίκος Καραχάλιος και για τα περί «γερόντισσας», η ίδια είπε: «Η αλήθεια είναι ότι έχω έναν πνευματικό και έχω μία ηγουμένη σε ένα ορθόδοξο μοναστήρι. Στη σκέψη του υπάρχει ένας χάος. Ο κύριος Καραχάλιος δεν μου έδωσε την εντύπωση ότι διέπεται από επαγγελματισμό και σοβαρότητα. Από κοινωνική ευγένεια δέχτηκα να τον συναντήσω άλλες δύο φορές, συνολικά τρεις. Θεωρώ ότι πρέπει να εξεταστεί από ψυχίατρο, ειλικρινά».