Καρυστιανού στο Kontra 24: «Το κόμμα οργανώνεται πολύ γοργά - Δεν είναι ξεκάθαρο αν θα ηγηθώ εγώ» - Real.gr

«Η κοινωνική αφύπνιση έχει κινητοποιήσει τους Έλληνες σε Ελλάδα και εξωτερικό. Είναι συγκινητική η επιθυμία ανθρώπων με εντυπωσιακά βιογραφικά να συμβάλλουν σε αυτή την προσπάθεια» δήλωσε απόψε η Μαρία Καρυστιανού όταν ρωτήθηκε για το εγχείρημα δημιουργίας νέου κόμματος και πρόσθεσε ότι «οργανώνεται πολύ γοργά αυτή η προσπάθεια». Ωστόσο η πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών δεν ξεκαθάρισε ούτε σήμερα αν θα τεθεί επικεφαλής του νέου πολιτικού σχηματισμού.

Στη συνέχεια, η κ. Καρυστιανού έκανε λόγο για πρόοδο στο εγχείρημα, σημειώνοντας: «Αυτό το διάστημα υπάρχουν βήματα προς τα μπροστά». Παράλληλα, έθεσε ως βασικά κριτήρια για τη συγκρότηση της προσπάθειας την εμπειρία και τη γνώση και υπογράμμισε ότι δεν επιθυμεί συμμετοχές από πρόσωπα με πολιτική εμπλοκή. «Αυτό το διάστημα υπάρχουν βήματα προς τα μπροστά» σημείωσε χαρακτηριστικά στη συνέντευξή της και ξεκαθάρισε ότι στα προαπαιτούμενα είναι η εμπειρία και η γνώση και όπως τόνισε με έμφαση δεν επιθυμούμε ανθρώπους με εμπλοκή σε πολιτικούς χώρους.

Επανερχόμενη στα χαρακτηριστικά που θεωρεί απαραίτητα για όσους θα πλαισιώσουν την πρωτοβουλία, ανέφερε: «Η καθαρότητα, ο εθελοντισμός και η ακεραιότητα του χαρακτήρα είναι στα βασικά για εμάς» σημείωσε χαρακτηριστικά και για μια ακόμη φορά δεν ξεκαθάρισε αν θα ηγηθεί η ίδια του νέου κόμματος ή κάποιο άλλο πρόσωπο.

Για το ζήτημα της ηγεσίας, η ίδια έδωσε έμφαση στη διαδικασία και στο πώς θα αναδειχθεί το πρόσωπο που θα τεθεί μπροστά, αποφεύγοντας να δώσει σαφή απάντηση για τον δικό της ρόλο. «Δεν είναι ξεκάθαρο αν θα ηγηθώ εγώ του σχήματος. Ο λαός θα δείξει τον ηγέτη από όλες τις διαδικασίες, ακολουθώντας αυτό που λέει το μέσα του. Αυτό το κίνημα που ξεκίνησε αυθόρμητα και οδηγήθηκε εδώ και ο τελικός στόχος που είναι η κάθαρση της χώρας και είναι ανιδιοτελής. Αυτό το κίνημα, οι άνθρωποι που θα το αγκαλιάσουν θα δείξουν και τον ηγέτη τους. Για το όνομα του κόμματος δεν θα κάνω ανακοινώσεις, θα δείξει» είπε και αναφερόμενη στο πρόσωπο του κ. Φαραντούρη είπε τα εξής: «Γνώρισα από κοντά τον κ. Φαραντούρη, έχω μόνο θετικά να πω. Είναι γνώστης, ήταν θετικός στο να μας βοηθήσει να οργανώσουμε την εκδήλωση για το άρθρο 86. Χαίρομαι που υπάρχουν πολιτικοί που αγκαλιάζουν κινήσεις σαν και αυτή που έχει ως βασικό αίτημα την κάθαρση».

Τέλος, απάντησε και στις αντιρρήσεις που έχουν εκφραστεί από μέλη του συλλόγου των συγγενών θυμάτων, λέγοντας ότι σέβεται τις απόψεις τους και κάνοντας αναφορά στη θητεία της. «Σέβομαι πάρα πολύ τη γνώμη των συγγενών, σε αυτά τα τρία χρόνια διαφωνώ με κάποια πράγματα που κάνουν κάποιοι, δεν το έχω πει όμως ποτέ δημόσια. Δε μου έχει ζητηθεί μέχρι σήμερα να παραιτηθώ από τον Σύλλογο, τον Μάρτιο τελειώνει η θητεία μου».