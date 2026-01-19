Καρυστιανού: «Συνομιλώ με ανθρώπους που ανήκουν σε όλα τα κόμματα» - Τι είπε για το νέο πολιτικό εγχείρημα - Real.gr

Για την ταυτότητα, την ιδεολογία του νέου κόμματος και τις προτεραιότητες που θα θέσει, μίλησε, μεταξύ άλλων, η Μαρία Καρυστιανού σε τηλεοπτική της συνέντευξη στην εκπομπή «10 Παντού» του ΟΡΕΝ με τους Νίκο Στραβελάκη και Μίνα Καραμήτρου.

Πιο αναλυτικά, σχετικά με την ταυτότητα και την ιδεολογία του κόμματος δήλωσε ότι: «Αυτό το κίνημα πολιτών το οποίο όντως οργανώνεται και έχω συγκινηθεί γιατί μας έχουν έρθει πάνω από 300 email με πολύ βαριά βιογραφικά επιστημόνων που θέλουν να συνδράμουν εθελοντικά. Αυτό δείχνει μεγάλη ανάγκη που έχει ο κόσμος να δημιουργηθεί κάτι καινούργιο, καθαρό και ελπιδοφόρο. Θα μείνω στο σχόλιο που έκανε ένας συνεπιβάτης μου σε αεροπλάνο. Με πλησίασε και μου είπε ‘είμαστε μαζί σας. Δε φοβόμαστε εσάς, είμαστε σίγουροι για εσάς, φοβόμαστε όμως αυτούς που θα σας πλαισιώσουν’.

Δε θα θελα να έχω ταμπέλες γιατί συνομιλώ με ανθρώπους που ανήκουν σε όλα τα κόμματα και σε όλες τις ιδεολογίες. Και συγχωρέστε με, αλλά εγώ έχω δει πολλές φορές τους πολιτικούς να καταπατούν οι ίδιοι την ιδεολογία του κόμματός τους. Όπως και αυτά που υπόσχονται προεκλογικά. Γιατί τόση επιμονή να πάρουμε εμείς μια θέση και να βάλουμε μια ταμπέλα;

Όταν μιλάς για ένα κράτος δικαίου, διαφάνεια, λογοδοσία, αυτές οι αξίες δεν μπορούν να έχουν συγκεκριμένη ταμπέλα.»

«Άκουγα για Δικαιοσύνη, για κράτος Δικαίου αλλά δεν έβλεπα τίποτα κι έτσι ο κόσμος με έμαθε αναγκαστικά από αυτό που μου συνέβη. Για μας τους πολίτες και για μένα προσωπικά, είναι πλέον αδιανόητο να ζούμε έτσι. Το σημαντικό είναι να αποκτήσουμε ένα κράτος Δικαίου, να μιλήσουμε ξανά για το άρθρο 86 που προστατεύει τους πολιτικούς και τους δίνει ατιμωρησία και σε δεύτερη μοίρα έρχεται το ποια είναι η άποψή μας για τον Τραμπ. Δεν θα είμαστε μονοθεματικοί, αλλά το πρωτεύων για μας είναι να μπορέσει η Ελλάδα να γίνει ένα κράτος Δικαίου», τόνισε η κ. Καρυστιανού.

Σε ερώτηση ποιες είναι οι θέσεις και οι προτάσεις της για να αλλάξει η Δικαιοσύνη στην Ελλάδα και πώς θα επέλεγε την ηγεσία του Αρείου Πάγου, για παράδειγμα, τόνισε: «Βεβαίως και έχουμε αποφασίσει, δεν θα ανοίξω τα χαρτιά μου τώρα γι’ αυτό το ζήτημα, αλλά είναι από αυτά που μας ενδιαφέρουν οπότε σας διαβεβαιώ ότι έχουμε ήδη πάρει αποφάσεις και έχουμε προτάσεις. Θα δείτε ότι όταν είμαστε έτοιμοι και κάνουμε την παρουσίαση του προγράμματός μας για την Οικονομία, την Υγεία, την Παιδεία, το Δημογραφικό, τη Νεολαία, θα αναλυθούν τα πάντα απ’ αυτούς που θα ασχοληθούν με αυτή την προσπάθεια».

Αναφορικά με τα πρόσωπα που θα απαρτίζουν το κόμμα και εάν θα συνεργαστεί με στελέχη της «Νίκης», είπε: «Δεν μπορώ να αναφέρω ονόματα ακόμα. Ακούω πράγματα και ειλικρινά τρομάζω. Προέρχονται απ’ όλους τους χώρους, αλλά δεν είναι ενεργοί πολιτικοί. Μιας και μιλούν πολλοί για την κυρία Γρατσία και το γεγονός ότι προέρχεται από τη Νίκη, έχουμε ανθρώπους που ήταν στο ΠΑΣΟΚ, στη Νέα Δημοκρατία και άτομα που βρίσκονταν στην Αριστερά».

Σχετικά με την τοποθέτηση του Νίκου Πλακιά ότι είναι αντίθετος με τη χρονική στιγμή της δημιουργίας του κόμματος, λόγω της δίκης, και γι’ αυτούς που μιλούν για «προσωπική φιλοδοξία», η Μαρία Καρυστιανού τόνισε: «Δεν ξέρω αν θα υπάρξει άνθρωπος που με επιχειρήματα και όχι με προσωπικές απόψεις ή συναισθηματισμούς, μπορεί να πει ότι δεν έχω κάνει ό,τι νομικές κινήσεις θα μπορούσα να κάνω. Και εδώ και στο εξωτερικό. Δεν μπορώ να δω Δικαιοσύνη την στιγμή που έχουμε μια σύγκρουση τρένων και δεν υπάρχει εισαγγελέας που να έχει το σθένος να φέρει τον υπουργό Μεταφορών με τη διαδικασία του αυτοφώρου για να δώσει εξηγήσεις. Για να μην πω ότι φτάσαμε στα τρία χρόνια με τους πολιτικούς να είναι ελεύθεροι, ατιμώρητοι, με ίσως ένα-δυο πλημμελήματα που θα τα λύσουν… Σε αυτή την χώρα ζω. Προσωπικά δε, δεν πιστεύω ότι θα ξεκινήσει η δίκη τον Μάρτιο».

Σύμφωνα με τα όσα είπε η κ. Καρυστιανού: «Θα γίνει μια δίκη στην οποία δεν είναι κανείς κατηγορούμενος από την Hellenic Train που διαφήμιζε την τηλεδιοίκηση και έλεγε “τι ωραία τηλεδιοίκηση έχω, ελάτε να ταξιδέψετε”. Δεν είναι κατηγορούμενοι οι άνθρωποι που “έφαγαν” τα χρήματα της 717, δεν είναι κατηγορούμενα άτομα υπεύθυνα για την πυρόσφαιρα. Όπως είδατε σε αυτό το δυστύχημα που δυστυχώς συνέβη στην Ισπανία, πυρόσφαιρα δεν δημιουργήθηκε».

Ερωτηθείσα για το επιχείρημα συγγενών ότι ζημιώνεται ο αγώνας για Δικαιοσύνη λόγω της εμπλοκής της με την πολιτική, είπε: «Μα αυτό προσπαθώ να σας πω. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει Δικαιοσύνη. Πάει να γίνει με όρους σικέ (η δίκη), να μπει μια ταφόπλακα, να συγκαλυφθεί η υπόθεση».

Τι είπε για τον Αλέξη Τσίπρα, το ΠΑΣΟΚ και τη ΝΔ

Σε ό,τι αφορά στον Αλέξη Τσίπρα, η Μαρία Καρυστιανού τόνισε πως «ο κ. Τσίπρας με ειρωνεύτηκε, όχι με επιχειρήματα. Και μάλιστα με μια ατάκα περί χρυσόψαρου. Εμείς οι πολίτες που ζήσαμε τις εποχές των μνημονίων, δεν ξεχνάμε. Έχουν αυτοκτονήσει και συμπολίτες μου λόγω αυτής της κατάστασης. Εμείς δεν είμαστε σαν τους πολιτικούς, δεν έχουμε ξεχάσει και δεν θα ξεχάσουμε. Θα ήθελα να δω τις μελέτες και τις εισηγήσεις στις οποίες στηρίχθηκε ο κ. Τσίπρας για να υπογράψει το τρίτο μνημόνιο, το οποίο συνοδεύονταν με την υποθήκευση της περιουσίας χώρας για 100 χρόνια. Και φυσικά θα ήθελα να δω και τη μελέτη αποτίμησης των συνεπειών αυτής της υπογραφής. Αν δεν υπάρχουν αυτά, σημαίνει ότι ήταν μια επιπόλαιη υπογραφή ενός τρίτου μνημονίου και άρα η κριτική μου ήταν δίκαιη. Προφανώς και η κριτική μου εστιάζει και στα δύο κόμματα που κυβερνούσαν όλα αυτά τα χρόνια και μας έφτασαν στα μνημόνια, η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ».

Σε άλλο ερώτημα, εάν έχει υπάρξει πολιτικός αρχηγός που να της είχε ζητήσει να ενταχθεί στο δικό του κόμμα και να κατέβει μαζί του υποψήφια, απάντησε: ναι, πάνω από ένα κόμματα.

Δείτε ολόκληρη τη συνέντευξη της Μαρίας Καρυστιανού: