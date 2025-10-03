Καρυστιανού: Θέλω να μου εξηγήσει κάποιος γιατί μας αρνούνται τις τοξικολογικές; -ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

«Αισθάνθηκα ντροπή που έρχεται μία Ευρωπαία αξιωματούχος να μας πει ότι η χώρα μας προστατεύει το έγκλημα, το οποίο τελείται από πολιτικούς», σχολίασε αρχικά η Μαρία Καρυστιανού, αναφερόμενη στην επίσκεψη της Λάουρα Κοβέσι στη χώρα μας.

«Το άρθρο 86 είναι ένα πρόβλημα, το έχουμε εντοπίσει κι εμείς, είναι κάτι που προστατεύει τους πολιτικούς, ακόμα και σε περίπτωση κακουργημάτων. Επομένως, ακούσαμε από την Ευρωπαία εισαγγελέα να εντοπίζει ξανά το πρόβλημα, να λέει ότι είναι προστασία του εγκλήματος. Το άρθρο 86 δεν την αφήνει να κάνει έρευνα και να ασκήσει ποινικές διώξεις. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι σαν θεσμός υπεράνω των εθνικών νόμων, που πιστεύω ότι σημαίνει ότι θα μπορεί να κάνει τη δουλειά της».

Με την Λάουρα Κοβέσι να δηλώνει πως «εάν υπάρχουν πληροφορίες για λαθρεμπόριο, οποιοσδήποτε μπορεί να μας τις στείλει», με τον Νίκο Πλακιά να σχολιάζει πως «όλα αυτά που είπε η Κοβέσι εμείς τα ξέραμε. Εκείνο που δεν ξέραμε είναι ότι δεν βρέθηκε ΕΝΑΣ να πάει τα στοιχεία που επέμενε ότι έχει δυόμιση χρόνια τώρα στην Κοβέσι;».

«Ίσως ο κος Πλακιάς δεν γνωρίζει για το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ. Να του το στείλουμε να το διαβάσει. Το πόρισμα αναφέρει πως υπήρχε άγνωστη εύφλεκτη ουσία», είπε η Μαρία Καρυστιανού.

Αναφερόμενη στην απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι, ο οποίος έχει αιτηθεί την εκταφή του γιου του, Ντένις, για ταυτοποίηση και διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων, η κα Καρυστιανού είπε:

«Έχουν περάσει 19 ημέρες και υπάρχει ένας άνθρωπος έξω από τη Βουλή που κάνει απεργία πείνας για να το αναφαίρετο δικαίωμα της εκταφής. Θέλω να πω ότι το δικαίωμα εκταφής είναι το δικαίωμα που έχει κάθε άνθρωπος και δη κάθε γονέας προς το παιδί του. Μπορείτε να φανταστείτε ένα γονιό που θα του απαγορέψουν να κάνει εξετάσεις στο παιδί του; Το παιδί μας είναι νεκρό, αλλά παραμένει το παιδί μας».

«Τι έρχεται και μας λέει το κράτος; Ότι επειδή επιτρέπουμε μόνο DNA και όχι τοξικολογική, το οποίο από μόνο του είναι μία παραδοχή ενοχής, γιατί δεν υπάρχει κανένας λόγος να το απαγορεύσεις αυτό. Αλλά προσέξτε: την ταυτοποίηση του DNA θα την κάνω εγώ με τους δικούς μου πραγματογνώμονες, με την αστυνομία, με την ΔΕΕ δηλαδή με όλη την παρέα που έκανε και τους πρώτους ελέγχους. Απαγορεύεται να είναι οι συγγενείς και οι πραγματογνώμονες συγγενών», ανέφερε η Μαρία Καρυστιανού.

«Θέλω να μου εξηγήσει κάποιος γιατί μας αρνούνται τις τοξικολογικές», τόνισε η Μαρία Καρυστιανού και εξήγησε ότι αν οι σακούλες που περιέχουν τις σορούς των θυμάτων ανοίξουν μόνο για το DNA θα αλλοιωθούν σημαντικά στοιχεία που θα μπορούσαν να βρεθούν σε μία τοξικολογική εξέταση.

«Το έγκλημα της ανάφλεξης και της πυρκαγιάς δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στη δικογραφία. Ούτε ένοχος ούτε έρευνα ούτε τίποτα. 27 άνθρωπος σύμφωνα με τους ιατροδικαστές κάηκαν ζωντανοί».

«Αν κάποιος ενδιαφέρεται να τιμωρηθούν οι ένοχοι για τον θάνατο των παιδιών μας είναι οι οικογένειες. Η κόρη μου κάηκε ζωντανή και δεν υπάρχει τίποτα στο κατηγορητήριο για την έκρηξη και τη φωτιά».

«Ελπίζω και προσεύχομαι να βγει κάτι καθαρό και καινούργιο, ώστε να αλλάξει η εικόνα της χώρας, η ζωή μας κι όλοι αυτοί που μας ταλαιπωρούν και μας κακοποιούν να μπουν φυλακή. Αυτή είναι η προσευχή μου καθημερινά. Η κάθαρση μπορεί αν έρθει μέσα από την κοινωνία. Κάθαρση δεν μπορεί να κάνει το σύστημα στον εαυτό του», είπε.