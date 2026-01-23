Καρυστιανού: Θεσσαλονίκη ή Αθήνα η δίκη των Τεμπών – Δεν έχω εμπιστοσύνη στη Λάρισα - Real.gr

Quantcast
Καρυστιανού: Θεσσαλονίκη ή Αθήνα η δίκη των Τεμπών – Δεν έχω εμπιστοσύνη στη Λάρισα

10:53, 23/01/2026
Στη Λάρισα βρίσκεται ξανά από το πρωί της Παρασκευής η Μαρία Καρυστιανού καθώς συνεχίζεται η δίκη στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο για το βιντεοληπτικό υλικό της εμπορικής αμαξοστοιχίας της τραγωδίας των Τεμπών.

«Στην Ισπανία είδαμε πως κινήθηκε σωστά αμέσως όλος ο μηχανισμός προκειμένου να συγκεντρωθούν τα στοιχεία και να γίνει σωστά η έρευνα, ενώ εδώ στην Ελλάδα έχουμε συγκάλυψη από την πρώτη μέρα», ανέφερε η Μαρία Καρυστιανού έξω από το Δικαστικό Μέγαρο της Λάρισας.

Σημείωσε ότι οι συγγενείς εδώ ταλαιπωρούνται ακόμα για τα χαμένα βίντεο, με την ίδια να αναρωτιέται «για ποιο λόγο χάθηκαν τα βίντεο, αν όχι γιατί έδειχναν τον λόγο της πυρόσφαιρας».

Η ίδια ανέφερε ξανά ότι θα ήταν πιο βολικό η δική για την υπόθεση των Τεμπών να διεξαχθεί είτε στην Αθήνα, είτε στη Θεσσαλονίκη, καθώς «είναι πιο εύκολη η πρόσβαση», και γιατί «δεν έχω καμία εμπιστοσύνη στη Λάρισα».

Αναφορικά με τη δημιουργία του νέου κόμματος ενημέρωσε ότι όλα θα γίνουν γνωστά σύντομα, ενώ για την επίθεση που δέχεται υπογράμμισε ότι «ο ντόρος που έχει γίνει, δείχνει φόβο. Είμαστε ακόμα στην πρόθεση της δημιουργίας ενός κινήματος πολιτών και πριν γίνουν γνωστές οι θέσεις μας έχουν πέσει καταπάνω να μας φάνε».

Σε ερώτηση για το πού θα πάρει θέση το κόμμα της στο πολιτικό τόξο, εξήγησε ότι είναι κάτι που δημιουργείται για πρώτη φορά και θα έχει πολίτες από όλους τους χώρους, σύμφωνα με το larissanet.gr.

