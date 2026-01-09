Καρυστιανού: «Το κόμμα είναι ένας άλλος δρόμος για τη δικαίωση - Θα παραιτηθώ αν μου ζητηθεί» - Real.gr

Σε υψηλούς τόνους απάντησε η πρόεδρος του Συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος «Τέμπη 2023», Μαρία Καρυστιανού, έξω από τα δικαστήρια της Λάρισας, σχολιάζοντας την κριτική που δέχεται για το σενάριο ίδρυσης κόμματος.

Η κυρία Καρυστιανού έκανε λόγο για οργανωμένη προσπάθεια στοχοποίησης και διχασμού των συγγενών, ενώ ξεκαθάρισε τη στάση της σχετικά με την προεδρία του Συλλόγου.

«Το κόμμα είναι ένας άλλος δρόμος που μπορεί να οδηγήσει στη δικαίωση των παιδιών, φυσιολογικό κάποιοι να μη συμφωνούν»

Αναφερόμενη στα σενάρια περί πολιτικής της καθόδου και τις αντιδράσεις που αυτά προκαλούν, η κα Καρυστιανού υπογράμμισε ότι η δημιουργία ενός πολιτικού φορέα αποτελεί για την ίδια έναν «άλλο δρόμο» που μπορεί να οδηγήσει στη δικαίωση, σεβόμενη ωστόσο όσους διαφωνούν.

«Το ‘διαίρει και βασίλευε’ δεν θα περάσει», τόνισε χαρακτηριστικά, καταγγέλλοντας προσπάθεια στοχοποίησης. Όπως εξήγησε:

«Το να χρησιμοποιείται η διαφορετικότητα δολίως για να περάσει το μήνυμα ότι εμείς οι συγγενείς έχουμε διαφορετικές επιδιώξεις, είναι άρρωστο. Το λέω γενικά στο ότι προσπαθούν να μας παρουσιάσουνε ότι είμαστε σε αντίθετες πλευρές. Δεν το λέω μόνο για το κόμμα. Το κόμμα είναι κάτι διαφορετικό. Είναι ένας άλλος δρόμος που εγώ θεωρώ ότι μπορεί να οδηγήσει στη δικαίωση των παιδιών. Κάποιοι δεν το πιστεύουν αυτό, είναι φυσιολογικό».

Παράλληλα, διέψευσε κατηγορηματικά τις φήμες περί επίσημης διακήρυξης κόμματος στην επέτειο του δυστυχήματος, χαρακτηρίζοντας τα σενάρια αυτά «τραγικά».

Διευκρίνισε δε πως δεν έχει βγάλει κανένα μανιφέστο, αλλά επιβεβαίωσε πως το κίνημα των πολιτών οργανώνεται και πηγαίνει πολύ καλά, εκτιμώντας πως όσα ακούγονται γίνονται σκόπιμα «ακριβώς για να με βγάλουνε υποχρεωτικά μπροστά και να μπορούν να με αποδομήσουνε, να με στοχοποιούν, για να μπορούν στη συνέχεια να με συκοφαντούν ελεύθερα».

«Θα παραχωρήσω τη θέση μου αν μου ζητηθεί»

Απαντώντας στο αν τίθεται θέμα παραμονής της στην προεδρία του Συλλόγου, η κα Καρυστιανού ξεκαθάρισε πως αν υπάρξει επίσημο αίτημα από το Διοικητικό Συμβούλιο, θα το σεβαστεί απόλυτα.

«Περιμένω να μου ζητηθεί επισήμως να αποχωρήσω», δήλωσε, σημειώνοντας πως υπάρχει συχνή επικοινωνία με το Δ.Σ. μέσω emails. «Παρόλα αυτά, βεβαίως εφόσον μου ζητηθεί κάτι τέτοιο από το Δ.Σ., ευχαρίστως θα παραχωρήσω τη θέση μου».

Εξαπέλυσε δε πυρά κατά του πολιτικού συστήματος συνολικά, κάνοντας λόγο για ταύτιση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης εναντίον των συγγενών. «Είναι ένα μέτωπο… απέναντι στο νόμο, απέναντι στο έγκλημα, απέναντι στους συγγενείς. Είναι τραγικό αυτό που συμβαίνει. Είναι η πρώτη φορά νομίζω που συμβαίνει αυτό στη χώρα».

Πέρα από τα πολιτικά, η κα Καρυστιανού δεν έκρυψε την απογοήτευσή της για τους αργούς ρυθμούς της δικαιοσύνης, καθώς η δίκη ουσιαστικά δεν έχει ξεκινήσει.

«Απογοήτευση ξανά. Είναι η πέμπτη φορά που ήρθαμε εδώ, αλλά επί της ουσίας δεν έχει ξεκινήσει η δίκη». Ωστόσο, εμφανίστηκε βέβαιη για τα στοιχεία που έχει η πλευρά των συγγενών στα χέρια της, ειδικά για το ζήτημα του οπτικοακουστικού υλικού.

«Για μας είναι πολύ σημαντικό, γιατί θεωρούμε ότι μπορούμε εύκολα να αναδείξουμε την αλήθεια με τα χαμένα βίντεο, έχουμε πάρα πολλά στοιχεία στα χέρια μας» τόνισε, συμπληρώνοντας πως «πραγματικά μπορούμε να αποφανθούμε κάποια πράγματα που πρέπει να βγουν στο φως».

Κλείνοντας, έδωσε υπόσχεση πως οι συγγενείς δεν θα λυγίσουν: «Παρά την απογοήτευση, είμαστε εδώ, θα είμαστε κάθε φορά εδώ, με ό,τι κουράγιο μας απομένει… Εμείς θα συνεχίσουμε μέχρι τέλους και αυτό είναι υπόσχεση».