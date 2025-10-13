Κάρυστος: Πέθανε η γυναίκα που είχε ξυλοκοπηθεί άγρια από τον σύζυγό της - Real.gr

Τραγωδία στο Μαρμάρι Ευβοίας καθώς έφυγε από τη ζωή η 53χρονη από το Μαρμάρι Ευβοίας, την οποία ο σύζυγός της είχε κακοποιήσει βάναυσα.

Με βαριές κακώσεις σε όλο της το σώμα και στο κεφάλι, η άτυχη γυναίκα είχε μεταφερθεί αρχικά στο νοσοκομείο Καρύστου και στη συνέχεια στον Ευαγγελισμό. Υποβλήθηκε ακόμη και σε μεταμόσχευση κρανίου. Δυστυχώς όμως, ο οργανισμός της δεν άντεξε. Άφησε την τελευταία της πνοή στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο Λάρισας.

Με βαθιά θλίψη και μεγάλη αγανάκτηση, οι αγαπημένοι της άτυχης Γεωργίας, αποκάλυψαν στο Star τον καθημερινό Γολγοθά που βίωνε στο πλευρό ενός βίαιου, κακοποιητικού συζύγου…

«Την έβριζε, την εκμεταλλευόταν, τη χτυπούσε είτε με τα χέρια, είτε με λοστούς, είτε με ξύλα, με καδρόνια, με ό,τι έβρισκε τέλος πάντων το έκανε όπλο και τη χτύπαγε κι η γυναίκα ζούσε με φόβο με τρόμο… Πιστεύω ότι δεν υπάρχει τιμωρία ικανή να “σωφρονίσει” τέτοιους εγκληματίες», δήλωσε ανιψιά του θύματος.

Από την πλευρά του, ξάδερφος της άτυχης γυναίκας, περιέγραψε τι του είχε πει η ίδια για τα βασανιστήριά της: «Μου είπε “με το σίδερο με χτυπάει παντού και όπου με πάρει, δεν έχει στο κεφάλι… όπου με πάρει το σίδερο”, έτσι μου είπε έτσι λέω. Την κοπάνησε! Δεν είναι η πρώτη φορά που την κοπανάει! Αυτή είναι η αλήθεια.».

Το χρονικό

Η 53χρονη μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Καρύστου από τον 65χρονο σύζυγό της, ο οποίος ανέφερε ότι τραυματίστηκε μόνη της, ενώ έκανε εξωτερικές εργασίες. Λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής της όμως κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά της στον «Ευαγγελισμό».

Ο σύζυγός της ισχυρίστηκε πως έπεσε ενώ έκανε εξωτερικές εργασίες, η εικόνα όμως των βαρύτατων τραυμάτων της αλλά και μία ανώνυμη καταγγελία, άνοιξαν τον φάκελο της υπόθεσης.

Ο 65χρονος σύζυγός της είχε προφυλακιστεί για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Άθλιες οι συνθήκες διαβίωσης στην Κάρυστο

Άθλιες θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν οι συνθήκες διαβίωσης του ζευγαριού που κατοικούσε σε στάνη.

Το ζευγάρι διέμενε σε χώρο που παραπέμπει σε παράπηγμα, στην περιοχή Φυγιάς Μαρμαρίου, όπου σύμφωνα με τις πληροφορίες δεν υπήρχε ηλεκτρικό ρεύμα και νερό.