Κασσάνδρα Χαλκιδικής: Διέρρευσαν 150 λίτρα βενζίνης στη θάλασσα - Συνελήφθη διευθυντής μαρίνας για ρύπανση - Real.gr

Για περιστατικό θαλάσσιας ρύπανσης στη μαρίνα Σάνη του δήμου Κασσάνδρας Χαλκιδικής, ενημερώθηκε νωρίτερα σήμερα η Λιμενική Αρχή των Ν. Μουδανιών.

Η ρύπανση, συνολικής έκτασης περίπου 300 τετραγωνικών μέτρων προκλήθηκε από διαρροή 150 λίτρων βενζίνης από σωλήνα ανεφοδιασμού καυσίμων των σκαφών. Αμέσως, με μέριμνα της μαρίνας τοποθετήθηκε αντιρρυπαντικός εξοπλισμός με πλωτό φράγμα και απορροφητικές πετσέτες. Από το Β΄ Λιμενικό τμήμα Ν. Μουδανιών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθη ο διευθυντής της μαρίνας για παράβαση του άρθρου 3 του Π.Δ. 55/1998 (58 Α΄).