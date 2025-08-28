Καστοριά: Πώς έγινε η ανείπωτη τραγωδία - Θρήνος για τους 16χρονους που βρήκαν φρικτό θάνατο στην άσφαλτο - Real.gr

Πάγωσε το πανελλήνιο στο άκουσμα της είδησης ότι δύο 16χρονα παιδιά, βρήκαν φρικτό θάνατο σε τροχαίο δυστύχημα στην Καστοριά τα ξημερώματα της Πέμπτης.

Οι εικόνες του σμπαραλιασμένου οχήματος, την οποία οδηγούσε ο 16χρονος με συνοδηγό το ανήλικο κορίτσι, με το οποίο ήταν ζευγάρι, όπως μετέδωσε ο ΑΝΤ1, είναι μία γροθιά στο στομάχι για το άδικο τέλος της σύντομης ζωής τους. Από νωρίς το πρωί, συγγενείς, φίλοι αλλά και πολίτες της Καστοριάς προσέρχονται στο σημείο της τραγωδίας για να αφήσουν μερικά λουλούδια και κεριά.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Καστοριάς-Αμυνταίου, κοντά στην Κορησό. Λίγο πριν τις 6:00, η Πυροσβεστική Υπηρεσία δέχθηκε κλήση για ένα σοβαρό περιστατικό, καθώς όχημα που βγήκε από τον δρόμο και ανατράπηκε, είχε μετατραπεί σε μία άμορφη μάζα και σήμανε συναγερμός για τον απεγκλωβισμό των επιβατών.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως το δυστύχημα έγινε σε δρόμο, που ήταν ευθεία. Από τα ίχνη στο φρενάρισμα φαίνεται ότι το ΙΧ, βρέθηκε πρώτα στο αντίθετο ρεύμα για άγνωστο λόγο και άρχισε να φρενάρει κόβοντας απότομα δεξιά μπαίνοντας καμία 30αρια μέτρα στο ρεύμα του, πλαγιοκάθετα και αφού έσπασε και ξερίζωσε δύο δέντρα κατέληξε στο χωράφι.

Μετά από αγωνιώδη επιχείρηση, οι διασώστες κατάφεραν να ανασύρουν τα δύο άτομα, που όμως δεν είχαν τις αισθήσεις τους. Άμεσα, ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και του Κέντρου Υγείας Άργους Ορεστικού μετέφεραν τους δύο νέους στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Πρόκειται για έναν 16χρονο, που οδηγούσε το όχημα και μία συνομήλική του, οι γονείς των οποίων φαίνεται πως τους αναζητούσαν όλο το βράδυ, ενώ το πρωί ειδοποιήθηκαν για το τραγικό συμβάν.

Οι αστυνομικές αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στην τραγωδία, ενώ οι εικόνες από το σημείο του δυστυχήματος αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής.

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν πώς είδαν το αυτοκίνητο να έχει μετατραπεί σε άμορφη μάζα σιδερικών μέσα στο χωράφι.

Με πληροφορίες από voria, ANT1, EΡΤ

ΦΩΤΟ: voria, oladeka