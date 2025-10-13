Καταδίωξη κλεμμένου ΙΧ στον Κηφισό – Συνελήφθη ο 25χρονος οδηγός - Real.gr

Οι επιβαίνοντες του ΙΧ προσπάθησαν να διαφύγουν από τις Αρχές.

Τα ξημερώματα της Δευτέρα, στην οδό Κηφισού στο ύψος των ΚΤΕΛ, περιπολικό της άμεσης δράσης εντόπισε κλεμμένο ΙΧ το οποίο είχε κλαπεί την ίδια μέρα από την οδό Άγκυρας στη Νέα Σμύρνη. Στο κλεμμένο ΙΧ, επέβαιναν δύο άτομα.

Οι αστυνομικοί της άμεσης δράσης παρακολούθησαν διακριτικά το κλεμμένο ΙΧ και στην οδό Κωνσταντινουπόλεως, έκαναν σήμα στο αυτοκίνητο να σταματήσει, αλλά οι επιβαίνοντες δεν συμμορφώθηκαν, όπως μετέδωσε ο ΑΝΤ1,

Οι αστυνομικοί ξεκίνησαν καταδίωξη του κλεμμένου ΙΧ μέχρι την περιοχή Καματερό, και στη διασταύρωση Γούναρη και Μασσαλίας κατάφεραν να σταματήσουν το ΙΧ, και στην προσπάθεια των επιβαινόντων να διαφύγουν πεζοί, συνέλαβαν τον οδηγό, ηλικίας 25 ετών.