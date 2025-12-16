Καταδίωξη στο Χαλάνδρι: Οδηγούσε ανήλικος γιος βουλευτή, με κουζινομάχαιρο ο 15χρονος συνοδηγός του - Real.gr

Καταδίωξη σημειώθηκε χθες τα ξημερώματα, όταν αστυνομικοί της ΟΠΚΕ προσπάθησαν να σταματήσουν αυτοκίνητο στο Χαλάνδρι.

του Θεοδόση Πάνου

Περίπου στις 4 τα ξημερώματα οι αστυνομικοί έκαναν σήμα σε αυτοκίνητο στο Χαλάνδρι για να σταματήσει. Ωστόσο, ακολούθησε καταδίωξη στις οδούς Μεσογείων και Τζαβέλλα.

Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι μέσα στο όχημα επέβαιναν 4 ανήλικα άτομα, ενώ οδηγός ήταν ο 16χρονος γιος βουλευτή του ΠΑΣΟΚ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανήλικος οδηγός δεν είχε δίπλωμα και μπήκε ανάποδα σε μονόδρομους. Μάλιστα, κατά την έρευνα των αρχών διαπιστώθηκε ότι ο 15χρονος συνοδηγός είχε πάνω του κρυμμένο ένα κουζινομάχαιρο. Οι ανήλικοι συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα. Αφέθηκαν ελεύθεροι αφού ορίστηκε δικάσιμος.