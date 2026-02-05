Kαταιγίδες, λασποβροχές, χαλάζι και μποφόρ σήμερα – Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα - ΧΑΡΤΕΣ - Real.gr

Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του meteo.gr / EAA, επιδείνωση παρουσιάζει ο καιρός σήμερα, με βροχές και καταιγίδες που τοπικά θα είναι ισχυρές, πολύ ενισχυμένους ανέμους νοτίων διευθύνσεων και αυξημένες συγκεντρώσεις Αφρικανικής σκόνης.

Βροχές και καταιγίδες εκδηλώνονται από την αρχή ημέρας κυρίως στα δυτικά και βόρεια τμήματα της χώρας, οι οποίες προοδευτικά θα επεκταθούν στις περισσότερες περιοχές της χώρας, ενώ το βράδυ θα περιοριστούν στη Θράκη, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά ισχυρά και κατά τόπους θα συνοδευτούν από χαλαζοπτώσεις. Οι περιοχές όπου εντοπίζεται η μεγαλύτερη πιθανότητα χαλαζόπτωσης είναι τα Επτάνησα, τα δυτικά ηπειρωτικά, η Πελοπόννησος, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Οι ατμοσφαιρικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά σκόνης από την Αφρική και την εκδήλωση λασποβροχών.

Το επεισόδιο βροχόπτωσης κατατάσσεται στην Κατηγορία 3 (Σημαντική)

Βροχές θα εκδηλωθούν κατά περιόδους στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας, ενώ καταιγίδες αναμένονται κυρίως κατά τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες.

Στους προγνωστικούς χάρτες παρουσιάζεται το αθροιστικό ύψος βροχόπτωσης σήμερα, καθώς και η εκτιμώμενη γεωγραφική κατανομή της Αφρικανικής σκόνης και των λασποβροχών τις μεσημεριανές ώρες της ημέρας σύμφωνα με το σύστημα DUST-WRF του Meteo.gr/Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Το σύστημα DUST-WRF παρέχει υψηλής ανάλυσης προγνωστικούς χάρτες για τη μεταφορά και την εναπόθεση σκόνης στην Ανατολική Μεσόγειο και την Ελλάδα.

Παράλληλα, πολύ ενισχυμένοι και τοπικά θυελλώδεις άνεμοι νοτίων διευθύνσεων θα πνέουν στο Αιγαίο.

Αναλυτική πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας:

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ 05-02-2026

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανώς κατά τόπους χαλαζοπτώσεις στα δυτικά, τα βορειοανατολικά ηπειρωτικά και την ανατολική νησιωτική χώρα.

Πολύ ισχυροί νότιοι άνεμοι στο ανατολικό Αιγαίο 8 και πρόσκαιρα τοπικά 9 μποφόρ.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά:

α. στο βόρειο τμήμα του Ιονίου (περιοχή Κέρκυρας, Διαποντίων νήσων, Παξών) και την Ήπειρο έως και τις πρωινές ώρες

β. στα υπόλοιπα νησιά του Ιονίου (περιοχή Λευκάδας, Ιθάκης, Κεφαλονιάς, Ζακύνθου) και τη δυτική Στερεά έως και το απόγευμα

γ. στη δυτική και νότια Πελοπόννησο έως αργά το βράδυ

δ. στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη μέχρι τη νύχτα

ε. από το μεσημέρι στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και

στ. από το απόγευμα στα Δωδεκάνησα.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα κεντρικά και νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 5 με 7 και στο ανατολικό Αιγαίο 8 με 9 μποφόρ. Από το απόγευμα και από τα δυτικά θα στραφούν σε δυτικών διευθύνσεων και βαθμιαία θα εξασθενήσουν.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της και θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 12 με 14 βαθμούς, στο Ιόνιο και την υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα τους 15 με 17 και στις υπόλοιπες νησιωτικές περιοχές τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη από τις πρωινές ώρες μέχρι τη νύχτα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Βαθμιαία από το απόγευμα βελτίωση αναμένεται στη δυτική και κεντρική Μακεδονία. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Μακεδονίας.

Ανεμοι: Νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Βαθμιαία από το απόγευμα και από τα δυτικά θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς και θα εξασθενήσουν.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Βαθμιαία εξασθένηση των φαινομένων από το μεσημέρι στα βόρεια. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ. Βαθμιαία από το απόγευμα θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς και θα εξασθενήσουν.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από το βράδυ.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 7 μποφόρ και από το βράδυ δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Νότιοι 7 με 8 και στα ανατολικά τοπικά 9 μποφόρ, από το απόγευμα νοτιοδυτικοί 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και βαθμιαία καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά από το μεσημέρι στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και από το απόγευμα στα Δωδεκάνησα.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 7 με 8 και στα νότια τοπικά 9 μποφόρ. Από το βράδυ στα βόρεια νοτιοδυτικοί 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και πιθανόν πρόσκαιρες καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από αργά το απόγευμα.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 7 μποφόρ και από το βράδυ δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και κυρίως τις πρωινές ώρες σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από αργά το απόγευμα.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 5 με 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗN ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06-02-2026

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα που μέχρι τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά ισχυρά, γρήγορα θα εξασθενήσουν. Στα δυτικά νεφώσεις με τοπικές βροχές που από το μεσημέρι θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πρόσκαιρες τοπικές βροχές. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά ορεινά. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της και θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 14 με 16 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 17 με 19 και τοπικά στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη τους 20 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤO ΣΑΒΒΑΤΟ 07-02-2026

Στα δυτικά και πρόσκαιρα στα Δωδεκάνησα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές που το βράδυ στα βορειοδυτικά θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις που το απόγευμα στα κεντρικά και τα βόρεια θα αυξηθούν και θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα νότια. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 και τοπικά στο νότιο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο και θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 08-02-2026

Στα δυτικά και το ανατολικό Αιγαίο νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως τις πρωινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βορειοδυτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6, τοπικά στα δυτικά και νότια πελάγη έως 7 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 09-02-2026

Λίγες νεφώσεις που γρήγορα στα δυτικά και τα βόρεια και βαθμιαία στις υπόλοιπες περιοχές θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στα δυτικά και τα βόρεια.