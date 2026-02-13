Κατάκολο: Βράχος 40 τόνων αποκολλήθηκε και απειλεί κατοικίες – Εκκενώθηκαν δέκα σπίτια - Real.gr

Έντοινη είναι η ανησυχία των κατοίκων στο Κατάκολο από τις ζημιές που έχει προκαλέσει η κακοκαιρία στην περιοχή.

Ένας τεράστιος βράχος αποκολλήθηκε από το βουνό και βρίσκεται πάνω από κατοικημένη περιοχή. Ο βράχος έχει διαστάσεις περίπου 2 x 3 μέτρα και το βάρος του υπολογίζεται στους 40 τόνους. Η κατάσταση κρίνεται ιδιαίτερα επικίνδυνη και η Πολιτική Προστασία του Δήμου Πύργου έχει ήδη προχωρήσει στην εκκένωση περίπου δέκα κατοικιών που βρίσκονται ακριβώς κάτω από το σημείο. Ο βράχος έχει σταματήσει σε δύο ελαιόδεντρα ακριβώς πάνω από ένα εγκαταλελειμμένο σπίτι. άγνωστο όμως είναι αν τα δέντρα θα καταφέρουν να αντέξουν το τεράστιο βάρος μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες παρεμβάσεις.

Σε άλλο σημείο, στην είσοδο του Κατακόλου, ένα μεγάλο δέντρο αποκολλήθηκε από το βουνό και έπεσε πάνω σε κατοικία, προκαλώντας ζημιές κυρίως στην οροφή του σπιτιού.