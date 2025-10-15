Καταγγελία σοκ: 11χρονος θύμα ξυλοδαρμού από συμμαθητές του σε διάλειμμα - Τι λέει η μητέρα του - Real.gr

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε σε σχολείο της Θεσσαλονίκης, όπου 11χρονος μαθητής δέχθηκε επίθεση από συμμαθητές του κατά τη διάρκεια του διαλείμματος, σύμφωνα με όσα κατήγγειλε η μητέρα του.

Μιλώντας στην πρωϊνή εκπομπή του ΑΝΤ1, η μητέρα του κατήγγειλε ότι την ώρα που χτύπησε το κουδούνι για να μπουν μέσα στην αίθουσα, «κάποιος ήρθε από πίσω από τον γιο μου και τον χτύπησε με μπουνιά στο κεφάλι και αφού έπεσε κάτω και μετά σηκώθηκε, συνέχισε ένα άλλο παιδάκι να τον χτυπάει με μπουνιές. Εκείνη την ώρα ο δάσκαλος που βρισκόταν στο προαύλιο συνειδητοποίησε ότι έπεσε ξύλο και τους πήρε και τους μετέφερε στο γραφείο της διευθύντριας», ανέφερε αρχικά.

Στη συνέχεια υποστήριξε ότι ο γιος της δεν είχε προηγούμενα με αυτά τα παιδιά, ενώ αυτά τα φαινόμενα είναι καθημερινά.

«Εμένα δεν με ενημέρωσε κανένας ότι το παιδί μου το χτύπησαν στο κεφάλι. Ήρθα στις 13:10 στο σχολείο για να δω τι κάνει, γιατί το συγκεκριμένο παιδί τρώει bullying από το 2024, από την ώρα που ήρθαμε σε αυτό το σχολείο. Η διευθύντρια το μόνο που λέει είναι “μάθετε στο παιδί σας να μην δίνει σημασία”. Μάλιστα η διευθύντρια την πρώτη φορά που ο γιος μου έπεσε θύμα bullying, μου ανέφερε ότι τα παιδιά αυτά είναι από καλές οικογένειες. Συγγνώμη αλλά εμείς από που είμαστε, μας ξέρουν;» είπε η μητέρα.

Παράλληλα ανέφερε: «Είμαι στο προαύλιο του σχολείου πάρα πολλές φορές και χθες πήγε στην πρωτοβάθμια να αναφέρω το σκηνικό για το συγκεκριμένο σχολείο, ότι αυτό γίνεται εδώ και 3 χρόνια και μου είπαν ότι “απαγορεύεται να κυρία μου να είστε έξω από το σχολείο”. Εμείς που κάνουμε τα πάντα μέσα στο σχολείο για να προστατεύσουμε το παιδί μας είμαστε παράνομοι και οι υπόλοιποι είναι νόμιμοι;» και στην συνέχεια επισήμανε ότι υπάρχουν και άλλοι γονείς αλλά ο καθένας το διαχειρίζεται μόνος του.