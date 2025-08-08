Καταγγελία - σοκ: Οδηγός ταξί λήστεψε δύο τουρίστες στην Ομόνοια - Real.gr

Οδηγός ταξί αναζητείται από την αστυνομία για ληστεία με τραυματισμό σε βάρος δύο πελατών του αλλοδαπών, υπηκόων Γαλλίας, χτες το βράδυ στην Ομόνοια.

Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, οι δύο Γάλλοι, ηλικίας 30 και 26 ετών, επιβιβάστηκαν στο ταξί από τον Πειραιά με προορισμό το κέντρο της Αθήνας.

Όταν, όμως, έφτασαν στην συμβολή των οδών Μιαούλη και Παπανικολάου στην περιοχή της Ομόνοιας, όπως κατήγγειλαν οι παθόντες, ο ταξιτζής τους απείλησε με αιχμηρό αντικείμενο, τραυμάτισε τον έναν από αυτούς και αφού τους άρπαξε τα χρήματα που είχαν πάνω τους, ανέπτυξε ταχύτητα και εξαφανίστηκε.