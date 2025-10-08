Κατάρρευση μπαλκονιού στο Λαύριο: «Νομίζαμε ότι έπεσε βόμβα...» - Συγκλονιστικές μαρτυρίες - Εικόνες σοκ - Real.gr

“Ακούσαμε έναν δυνατό κρότο. Νομίζαμε ότι έπεσε βόμβα. Το παιδί φώναζε, ούρλιαζε”, λέει κάτοικος της περιοχής στο Λαύριο περιγράφοντας τη στιγμή της κατάρρευσης μπαλκονιού.

Μία γυναίκα που ήταν στο πεζοδρόμιο σώθηκε από θαύμα. Οταν άκουσε τον θόρυβο άρχισε να τρέχει. Τύχη “βούνο” είχε και μία άλλη γυναίκα η οποία μόλις είχε ανοίξει την πόρτα του αυτοκινήτου της. Μόλις αντιλήφθηκε ότι κάτι συμβαίνει απομακρύνθηκε γρήγορα.

Το περιστατικό έφερε και πάλι στο προσκήνιο ένα σοβαρό πρόβλημα. Περισσότερα από 300 είναι τα μεγάλης ηλικίας εγκαταλελειμμένα οικήματα μόνο στο Λαύριο, λέει στον ΑΝΤ1 ο δήμαρχος της περιοχής, Δημήτρης Λουκάς.

Δείτε το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ:

Τα βίντεο από την κατάρρευση του μπαλκονιού στο Λαύριο κόβουν την ανάσα.

Ο ιδιοκτήτης ενός αυτοκινήτου μόλις άκουσε τον θόρυβο κατέβηκε και είδε το ΙΧ κάτωαπό τα συντρίμμια. «Ευτυχώς δεν είχαμε θύματα», είπε στο Mega.