Κατάρρευση μπαλκονιού στο Λαύριο: «Προσπάθησα με όλη μου τη δύναμη να κάνω ένα βήμα...» - Real.gr
Κατάρρευση μπαλκονιού στο Λαύριο: «Προσπάθησα με όλη μου τη δύναμη να κάνω ένα βήμα…»

08:26, 09/10/2025
Σοκάρουν οι μαρτυρίες για την πτώση μπαλκονιού στο Λαύριο, όπου δύο γυναίκες σώθηκαν κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή.

Μία γυναίκα που ήταν στο πεζοδρόμιο σώθηκε από θαύμα. Οταν άκουσε τον θόρυβο άρχισε να τρέχει. Τύχη “βούνο” είχε και μία άλλη γυναίκα η οποία μόλις είχε ανοίξει την πόρτα του αυτοκινήτου της. Μόλις αντιλήφθηκε ότι κάτι συμβαίνει απομακρύνθηκε γρήγορα.

«Μπήκα μέσα στο φαρμακείο να πάρω κάτι και βγαίνοντας πήγα να μπω μέσα στο αυτοκίνητό μου, απλώνω το χέρι μου για να ανοίξω την πόρτα και εκείνη την ώρα άκουσα έναν τεράστιο κρότο και άρχισα να τρέχω. Δεν έχω συνέλθει ακόμη από το σοκ», είπε η γυναίκα στο Star.

Η δεύτερη γυναίκα, ανέφερε πως «ήταν θαύμα πραγματικά. Περίμενα τον άντρα μου και εκείνη τη στιγμή ακούω θόρυβο και αυτό με έσωσε. Κοίταξα πάνω και βλέπω το τεράστιο κομμάτι να πέφτει και προσπάθησα με όλη μου τη δύναμη να κάνω ένα βήμα να γλιτώσω. Έπεφταν πέτρες, έχω χέρια και πόδια γρατζουνισμένα».

“Ακούσαμε έναν δυνατό κρότο. Νομίζαμε ότι έπεσε βόμβα. Το παιδί φώναζε, ούρλιαζε”, λέει κάτοικος της περιοχής στο Λαύριο περιγράφοντας τη στιγμή της κατάρρευσης μπαλκονιού.

 

Το περιστατικό έφερε και πάλι στο προσκήνιο ένα σοβαρό πρόβλημα. Περισσότερα από 300 είναι τα μεγάλης ηλικίας εγκαταλελειμμένα οικήματα μόνο στο Λαύριο, λέει στον ΑΝΤ1 ο δήμαρχος της περιοχής, Δημήτρης Λουκάς.

Δείτε το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ:

 

Τα βίντεο από την κατάρρευση του μπαλκονιού στο Λαύριο κόβουν την ανάσα.

Ο ιδιοκτήτης ενός αυτοκινήτου μόλις άκουσε τον θόρυβο κατέβηκε και είδε το ΙΧ κάτωαπό τα συντρίμμια. «Ευτυχώς δεν είχαμε θύματα», είπε στο Mega.

