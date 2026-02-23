Quantcast
Κατασβέστηκε φωτιά σε κτίριο στα πρώην Κεραμεία Αλλατίνη στη Θεσσαλονίκη - Real.gr
real player

Κατασβέστηκε φωτιά σε κτίριο στα πρώην Κεραμεία Αλλατίνη στη Θεσσαλονίκη

22:00, 23/02/2026
Κατασβέστηκε φωτιά σε κτίριο στα πρώην Κεραμεία Αλλατίνη στη Θεσσαλονίκη

Ολοκληρώθηκε σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η κατάσβεση φωτιάς που είχε ξεσπάσει σε απορρίματα σε κτίριο που βρίσκεται μέσα στον χώρο των πρώην Κεραμείων Αλλατίνη, στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved