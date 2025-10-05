«Κατευθείαν μου το κάρφωσε στα μάτια...»: Τι λέει ο οδηγός που δέχθηκε επίθεση με κατσαβίδι από διανομέα - Real.gr

Ο 40χρονος πατέρας τριών παιδιών που γλίτωσε από την επίθεση του διανομέα με το κατσαβίδι στην Ιερά οδό από το κρεβάτι του νοσοκομείου μίλησε για το αιματηρό περιστατικό, από το οποίο παραλίγο να χάσει το μάτι του. Κι όλα αυτά, για μία παρατήρηση.

«Το μάτι μου δεν είναι σε καλή κατάσταση. Δεν το κατάλαβα εγώ ότι είχε αντικείμενο κατσαβίδι στο χέρι. Και ήρθε στο αμάξι δίπλα και μου κάρφωσε τρία κατσαβίδια. Δύο στο μάτι και ένα από τη μύτη και πέρασε μέσα στο μάτι».

Ο 25χρονος διανομέας εξαφανίστηκε από το σημείο, εγκαταλείποντας αιμόφυρτο το θύμα του. Μία ημέρα μετά όμως και ενώ οι αστυνομικοί τον αναζητούσαν στο πλαίσιο του αυτοφώρου, παραδόθηκε στις Αρχές και συνελήφθη.

Το πρωί της Κυριακής οδηγήθηκε στα δικαστήρια και ο εισαγγελέας του άσκησε ποινική δίωξη για το κακούργημα της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης.

«Έβριζε, έλεγε κάτι, αλλά δεν κατάλαβα τι έλεγε ακριβώς. Αλλά ήρθε στα γρήγορα, ήρθε μπαμ μπαμ. Το σκηνικό έγινε σε δευτερόλεπτα. Δεν κατάλαβα τι έλεγε ακριβώς, γιατί ήρθε κατευθείαν με το κατσαβίδι. Κατευθείαν μου το κάρφωσε στα μάτια και στη μύτη», περιέγραψε το θύμα της επίθεσης.