Κατερίνα Βουτσινά κατά Καρυστιανού για το σποτ των Τεμπών: «Απαγορεύεται να ξανά αναφερθείτε στο νουμερο 57, είστε πολιτικός» - Real.gr

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει το σποτ της Μαρίας Καρυστιανού, που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για την επέτειο τριών ετών από την τραγωδία των Τεμπών.

Στο βίντεο εμφανίζονται εικόνες από το δυστύχημα, ηχητικά ντοκουμέντα, πλάνα αρχείου, ενώ και η ίδια δηλώνει ότι απαιτεί δικαιοσύνη και να καλεί σε συμμετοχή στη συγκέντρωση της 28ης Φεβρουαρίου.

Η Κατερίνα Βουτσινά, με ανάρτησή της απαγόρευσε στην κα Καρυστιανού να αναφερθεί ξανά σε 57 θύματα, αξιώνοντας εμμέσως να μην συμπεριλαμβάνει τον αδελφό της Γιάννη Βουτσινά, που έχασε τη ζωή του στο τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα. «Η δολοφονία του αδερφού μου δεν έχει καμία δουλειά σε πολιτικό σποτάκι η οποιαδήποτε αναφορα σε κάθε πτυχή δημοσίου διαλογου σας, καθότι είσθε πολιτικός» εξηγεί. Προειδοποιεί δε ότι αν δεν εισακουστεί, θα κινηθεί νομικά εναντίον της.

«Από τούδε και στο εξής @mkaristianou Απαγορεύεται να ξανά αναφερθείτε στο νουμερο 57. Η δολοφονία του αδερφού μου δεν έχει καμία δουλειά σε πολιτικό σποτάκι η οποιαδήποτε αναφορα σε κάθε πτυχή δημοσίου διαλογου σας,καθότι είσθε πολιτικός. Ευελπιστώ να εισακουστω. διαφορετικά θα κινηθώ νομικά . Σας ευχαριστώ» έγραψε η κα Βουτσινά.