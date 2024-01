Κατερίνα Βρανά- Best Of Stand up comedy στ’ αγγλικά

Ελάτε να διασκεδάσετε με την πιο αστεία γυναίκα του κόσμου με κέφι και χαρά.

Η Κατερίνα παρουσιάζει τα καλύτερα κομμάτια από τις τρεις sold out hit παραστάσεις της «Φέτα με τη βασίλισσα», “About sex” και “Staying Alive”(Σχεδόν Πέθανα), ΣΥΝ ολοκαίνουργιο υλικό, φρεσκοφτιαγμένο στο Λονδίνο!

Πιο ζουμερή από γαλοπούλα, πιο λαμπερή από το άστρο του στολισμένου δέντρου και πιο αστεία από τα λαχανάκια Βρυξελλών, αυτή η παράσταση θα είναι το κερασάκι στη γιορτινή σας τούρτα.

Ελάτε να διασκεδάσετε με την πιο αστεία γυναίκα του κόσμου με κέφι και χαρά και όσους αγγλόφωνους γνωρίζετε. Θα είναι Αμέιζινγκ!

Σχετικά με την Κατερίνα Βρανά

Πριν από το 2017, η Κατερίνα έπαιζε stand-up στα ελληνικά και στ’ αγγλικά σε όλο τον κόσμο, οι παραστάσεις της ήταν sold out σε Αθήνα και Λονδίνο και στα Διεθνή Φεστιβάλ Εδιμβούργου και Μελβούρνης. Το CNN τη συμπεριέλαβε στη λίστα του «Γυναίκες κωμικοί που πρέπει να δείτε», το 2016 ήρθε τρίτη στο διεθνή διαγωνισμό του Laugh Factory, «Το πιο αστείο άτομο στον κόσμο».

Τον Απρίλιο του 2017, ενώ βρισκόταν σε περιοδεία στη Μαλαισία, η Κατερίνα αρρώστησε βαριά και σχεδόν πέθανε. Κατάφερε και επέστρεψε στη σκηνή το 2019 με την παράσταση της “Staying Alive” (Σχεδόν Πέθανα), από τότε, η παράσταση αυτή γίνεται sold out όποτε παίζεται στην Ελλάδα και επίσης έγινε sold out σε όλες τις πόλεις της Ευρωπαϊκής περιοδείας 2023.

Η Κατερίνα μοιράζει τον χρόνο της μεταξύ παραστάσεων και αποκατάστασης, καθώς αντιμετωπίζει ακόμα προβλήματα με την όραση, την κίνηση και την ομιλία της. Η ακοή και τα μαλλιά της παραμένουν αλώβητα.

Οι κριτικές είναι αποθεωτικές για την Ελληνίδα καλλιτέχνιδα.

«Ό,τι καλύτερο έχει εξάγει η Ελλάδα σε Αγγλόφωνη κωμωδία». – Chortle

«Γυναίκες κωμικοί που πρέπει να δείτε». – CNN

«Αν δεν την έχετε δει, σας προτείνω να το διορθώσετε το συντομότερο δυνατόν».

- DIVA magazine

«Μια από τις πιο έξυπνες, πιο αστείες και πιο επιδέξιες παραστάσεις που έχω δει ποτέ

μου».- Everything Theatre

Ταυτότητα παράστασης

Κατερίνα Βρανά- Best Of Stand up comedy στ’ αγγλικά

Πότε: Παρασκευή 20 Ιανουαρίου

Πού: ARCH CLUB Konstantinoupoleos Ave. 111, Athina 104 47

Εισιτήρια: 15 € (προπώληση) και 19 € (ταμείο). Ειδική Τιμή εισιτηρίου Θέασης: (Α.με.Α. / άνεργοι / φοιτητές / ειδικές κατηγορίες με την επίδειξη της αντίστοιχης κάρτας): 11€ & 12€

Εισιτήρια προπωλούνται μέσω : https://www.more.com/theater/katerina-vrana-best-of-in-english-20-01-arch-club/ και του δικτύου καταστημάτων του: (Public, Wind, Media Markt, βενζινάδικα Shell, BP, EKO, Metro, My Market).

Παραγωγή: TMR Entertainment & HAH Comedy

Προβολή και Επικοινωνία: Βάσω Σωτηρίου-We Will