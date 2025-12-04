Κατερίνη: Μηχανοκίνητη πορεία αγροτών της Πιερίας με προορισμό το Αιγίνιο - Real.gr

Επί της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης-Κατερίνης κινούνται αυτή την ώρα αγρότες της Πιερίας με τρακτέρ και αγροτικά οχήματα, κατευθυνόμενοι προς το κέντρο του Αιγινίου, όπου πρόκειται να πραγματοποιήσουν μηχανοκίνητη πορεία.

Η κινητοποίηση εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων που έχουν αναλάβει τις τελευταίες ημέρες για την ανάδειξη των προβλημάτων του πρωτογενούς τομέα και τη διατύπωση των αιτημάτων τους.

Στα αιτήματά τους περιλαμβάνονται η μείωση του κόστους παραγωγής και η διασφάλιση της βιωσιμότητας των καλλιεργειών και της αγροτικής δραστηριότητας στην περιοχή. Παράλληλα, οι αγρότες επιδιώκουν, με την παρουσία τους στο κέντρο του Αιγινίου, να ενημερώσουν τους κατοίκους για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, επισημαίνοντας ότι οι προκλήσεις του κλάδου επηρεάζουν άμεσα και την τοπική οικονομία.

Η πορεία εξελίσσεται με συντονισμό και τήρηση των μέτρων οδικής ασφάλειας, ενώ αναμένεται να ακολουθήσει σύντομη στάση και συζήτηση μεταξύ των συμμετεχόντων για τον προγραμματισμό των επόμενων κινήσεών τους.