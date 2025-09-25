Κατερίνη: Νέα σύλληψη για απόπειρα απάτης με τη μέθοδο του λογιστή - Real.gr

Quantcast
Κατερίνη: Νέα σύλληψη για απόπειρα απάτης με τη μέθοδο του λογιστή

14:15, 25/09/2025
Φωτογραφία: Intime

Νέα υπόθεση απόπειρας απάτης με τη μέθοδο του «λογιστή» αποκαλύφθηκε στην Κατερίνη, με τη σύλληψη δύο νεαρών, 20 και 21 ετών, που επιχείρησαν να αποσπάσουν κοσμήματα από 69χρονη.

Προηγήθηκε τηλεφώνημα στην παθούσα από συνεργό τους, που εμφανίστηκε ως συνεργάτης λογιστή και ισχυρίστηκε ότι με βάση τη νέα νομοθεσία είναι δήθεν υποχρεωτική η ασφάλιση των ακινήτων και του περιεχομένου τους. Γι’ αυτό τον λόγο ζήτησε από την γυναίκα να περιγράψει το περιεχόμενο του σπιτιού της και να παραδώσει προσωρινά τα κοσμήματά της, δήθεν για να φωτογραφηθούν στο λογιστικό γραφείο. Κατόπιν κινητοποίησης της αστυνομίας, οι δύο νεαροί συνελήφθησαν την ώρα που πήγαν να παραλάβουν τα πολύτιμα αντικείμενα.

Το περιστατικό συνέβη την περασμένη Τρίτη, ενώ την ίδια μέρα οι αστυνομικές Αρχές της Κατερίνης είχαν συλλάβει έναν 25χρονο, ο οποίος, σε άλλη περίπτωση, αλλά με την ίδια μεθοδολογία, επιδίωξε να παραλάβει από 65χρονη το χρηματικό ποσό των 15.000 ευρώ και κοσμήματα αξίας 10.000 ευρώ.

Όπως έγινε γνωστό, οι δύο υποθέσεις οδηγήθηκαν με την αυτόφωρη διαδικασία στο Πλημμελειοδικείο της Κατερίνης, το οποίο έκρινε ένοχους τους τρεις συλληφθέντες (όλοι ημεδαποί), επιβάλλοντας, στον καθένα, ποινή φυλάκισης 15 μηνών, με 3ετή αναστολή.

